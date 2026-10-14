Özköylü, Antalyaspor'un 4-0'lık yenilgisinde üç sakat verdiklerini söyledi - Son Dakika
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Özköylü, Antalyaspor'un 4-0'lık yenilgisinde üç sakat verdiklerini söyledi

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Özköylü, Antalyaspor\'un 4-0\'lık yenilgisinde üç sakat verdiklerini söyledi
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Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Antalyaspor, Kayserispor'a 4-0 yenildi. Özköylü üç sakat verdiklerini ve hayal kırıklığı yaşadıklarını söylerken, Gerin ise 'sanırım 1977'den beri Antalya deplasmanında galip gelememişiz' diyerek bunu çevirdiklerini belirtti.

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Metro Holding Kayserispor'a 4-0 mağlup olan Antalyaspor'da teknik direktör Osman Özköylü, üç haftalık galibiyet serisinin ardından farklı mağlubiyetin kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

Özköylü, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmada basit hatalarla mağlup olduklarını belirtti. İkinci dakikada geriye düşmenin kendilerini demoralize ettiğini ifade eden Özköylü, müsabaka boyunca girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini, rakibin neredeyse her fırsatı gole çevirdiğini dile getirdi.

Özköylü, hiç beklemedikleri bir sonuç aldıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Bizim için hayal kırıklığı oldu. Hiç beklemediğimiz bir sonuç ortaya çıktı. Maalesef bireysel hatalardan yediğimiz 4 gol. Belki rakip bile şaşırdı bugün, böyle farklı bir galibiyeti onlar da beklemiyordu. Bizim için bugün gerçekten çok talihsiz bir maç oldu. Hem oyun içerisinde yaşadıklarımız, bireysel hatalar hem de tam üç sakat verdik, artı 4-0'lık bir mağlubiyet. Bugün olabilecek her türlü aksilik, her türlü şanssızlık maalesef bizi buldu. Bir an önce toparlanmanın yolunu arayacağız. Son üç hafta, üç galibiyetle tam 'Ayağa kalktık, artık önümüze bakacağız, daha iyi olacağız' derken bugünkü mağlubiyet biraz bizi yaraladı. Ama güçlü olmamız lazım. İnşallah Antalyaspor'u çok daha iyi yerlere getirip, herkesi mutlu edecek sonuçlar alacağız."

Kayserispor cephesi

Metro Holding Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin, takımını farklı galibiyetten dolayı kutladı.

Antalya deplasmanının zorluğunu bilerek maça hazırlandıklarını anlatan Gerin, 4-0'lık galibiyetle Antalya'dan ayrılmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Gerin, futbolcularının performansına dikkati çekerek, "Gireniyle çıkanıyla bütün hepsinin ayaklarına, yüreklerine sağlık. Sanırım 1977'den beri Antalya deplasmanında galip gelememişiz. Neredeyse yarım asır. Bunu çevirmek de bizim çocuklarımıza nasip oldu, bizlere nasip oldu. Bundan sonra da çalışacağız, çabalayacağız. Kaldığımız yerden devam etmeye çalışacağız. Üstüne koya koya gideceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
KayserisporAntalyasporTrendyolAntalyaFutbolSporSon Dakika

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