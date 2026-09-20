Özköylü, Antalyaspor\'un Vanspor FK karşısındaki 3-0\'lık galibiyetini değerlendirdi

Antalyaspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Vanspor FK maçının ardından, "Kalitesi ve potansiyeli çok yüksek bir takıma sahibiz. Saha içi organizasyonlarını istediğimiz hale getirdiğimiz zaman her yerde, her takımla başa baş oynayabilecek bir Antalyaspor olacak" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Antalyaspor, sahasında Vanspor FK'yı 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Antalyaspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, açıklamalarda bulundu. Bir haftadır takımla birlikte olduklarını belirten Özköylü, "Bizim için önemli bir galibiyet. Takımın başında çıktığımız ilk maçı kazanarak başlamak bizi çok mutlu etti. Yoğun bir dönem geçirdik. Oyuncular antrenmanlarda çok güzel tepkiler verdi. Antrenmanlardaki bu enerjiyi sahaya da yansıttık" diye konuştu.

"Bu takımın gol yememeyi de öğrenmesi gerekiyor"

Karşılaşmada zaman zaman topu rakibe bıraktıklarını ifade eden Özköylü, "Topun gerisinde durduk ancak bu takımın gol yememeyi de öğrenmesi gerekiyor. Bundan önceki maçlarda basit hatalarla puanlar kaybedildi. Kendi sahasında son üç maçını kaybeden bir Antalyaspor vardı. Bu nedenle biraz daha kontrollü ve temkinli oynamaya çalıştık" ifadelerini kullandı.

Oyuncularının mücadelesinden memnun olduğunu dile getiren deneyimli teknik adam, "Zor şartlarda önemli bir fiziksel mücadele ortaya koydular. Vanspor'a çok net pozisyonlar vermedik. Basit pas hatalarından kaynaklanan durumları da zamanla telafi edeceğiz" dedi.

"Biraz daha agresif olmamız gerekiyor"

Takımın geliştirmesi gereken yönlerine dikkat çeken Özköylü, "Rakibe daha temaslı oynamalıyız. Rakipten uzak kaldığımız anlarda oyun kurmalarına müsaade etmemeli, biraz daha agresif olmalıyız. Ancak bugün oyuncularımız mücadeleyi ve karakteri çok iyi ortaya koydu. Hepsini tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

"Antalyaspor bu sezon ilk defa üst üste iki maç kazandı"

Önlerindeki araya iki maçlık galibiyet serisiyle girdiklerini aktaran Özköylü, "Antalyaspor bu sezon ilk defa üst üste iki maç kazandı. Bunun sayısını artırmaya çalışacağız. Beraber çalıştıkça oyuncularımız bizim oyun anlayışımızı daha iyi özümseyecek" dedi.

"Nuno'da inanılmaz bir gelişim gördük"

Takıma geç katılan isimlere değinen Özköylü, "Nuno da Costa son anda geldi ve henüz yüzde 100 seviyesinde değil. Ancak antrenmanlara başladığımız andan bugüne kadar her gün üzerine koydu. O yaştaki bir oyuncunun bu özverisi takdir edilmeli" diye konuştu.

"Bu takıma çok güveniyorum"

Oyuncu grubuna güvendiğini vurgulayan Özköylü, "Buraya gelirken en büyük güvencem oyuncu grubuydu. Saha içi organizasyonlarını istediğimiz seviyeye getirdiğimizde her takımla başa baş oynayabilecek bir Antalyaspor olacak" ifadelerini kullandı. Taraftara da teşekkür eden Özköylü, "Gelen bütün taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bu takım sahada aslanlar gibi mücadele edecek, karakter koyacak ve sonuç almaya çalışacak" dedi.

"Mevlüt muhteşem bir maç oynadı"

Genç oyuncuların performansını değerlendiren deneyimli çalıştırıcı, "Mevlüt ve Yakup diğer oyuncularımızın biraz daha önünde. Mevlüt bence muhteşem bir maç oynadı. Yakup da rotasyonumuzda her zaman yer alacak. İkisi de bizim için büyük şans" şeklinde konuştu.

"Ümraniyespor maçı bizim için bir milattı"

Gelecek hedeflerine ilişkin konuşan Özköylü, "Ümraniyespor maçıyla yeni bir başlangıç yaptık, o maç bir milattı. Ümraniyespor ve bu maçla 6 puan kazandık. Şimdi önümüzdeki Bolu, Kayseri ve İstanbul maçları öncesi iyi bir hazırlık süreci geçirmemiz gerekiyor" dedi.

"Mental çöküntüden galibiyetlerle çıkacağız"

Takımın psikolojik durumuna da değinen Osman Özköylü, sözlerini şöyle tamamladı:

"Mental problem gerçekten büyük bir sorundu. Yönetimimiz ödemeler konusunda olağanüstü bir gayret gösteriyor. Oyuncular, yaşanan çöküntüden bu galibiyetlerle yavaş yavaş çıkacak ve özgüven kazanacak. Galibiyet bize çok güzel bir moral oldu."