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Öznur Cüre ve Sevgi Yorulmaz, Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda rekor kırdı - Son Dakika

Öznur Cüre ve Sevgi Yorulmaz, Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda rekor kırdı

22.02.2022 11:39
Öznur Cüre ve Sevgi Yorulmaz, Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda rekor kırdı

Milli okçular Öznur Cüre ve Sevgi Yorulmaz, Dubai'de devam eden Para Okçuluk Dünya Şampiyonası Makaralı Yay Kadın Çiftler kategorisinde dünya rekorunu kırdı.

Milli okçular Öznur Cüre ve Sevgi Yorulmaz, Dubai'de devam eden Para Okçuluk Dünya Şampiyonası Makaralı Yay Kadın Çiftler kategorisinde dünya rekorunu kırdı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda Makaralı Yay Kadın Çiftler kategorisi yarışan Öznur ve Sevgi, sıralama atışları sonucunda 1344 puanla dünya rekorunun yeni sahibi oldu.

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Dünya Şampiyonası, Okçuluk, Milli, Dubai, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Öznur Cüre ve Sevgi Yorulmaz, Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda rekor kırdı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Öznur Cüre ve Sevgi Yorulmaz, Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda rekor kırdı - Son Dakika
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