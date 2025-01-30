Öznur Cüre, Yılın Paralimpik Kadın Sporcusu oldu - Son Dakika
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Öznur Cüre, Yılın Paralimpik Kadın Sporcusu oldu

Öznur Cüre, Yılın Paralimpik Kadın Sporcusu oldu

Öznur Cüre Girdi, 2024 Yılın En'leri oylamasında 'Yılın Paralimpik Kadın Sporcusu' ödülünü kazandı.

30.01.2025 12:44
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Dünya Okçuluk Federasyonu'nun (World Archery) her yıl düzenlediği ve büyük ilgi gören "Yılın En'leri" temalı halk oylamasının 2024 sonuçları açıklandı. Milli okçu Öznur Cüre Girdi, 'Yılın Paralimpik Kadın Sporcusu' ödülüne layık görüldü.

İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencisi milli sporcu Öznur Cüre Girdi, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda makaralı yay kategorisinde altın madalya kazanarak, Türkiye'ye 16 yıl aradan sonra paralimpik oyunlarda altın madalya getiren isim olmuştu. Öznur Cüre Girdi, şimdi de 'Yılın Paralimpik Kadın Sporcusu' ünvanını elde etti.

Dünya Okçuluk Federasyonu'nun çevrim içi platformunda gerçekleşen "Yılın En'leri oylamasına binlerce sporsever katıldı. Öznur Cüre Girdi, hem ulusal hem de uluslararası camiada büyük destek gördü.

Öznur Cüre Girdi: "Bu ödül, Türk okçuluğunun başarısının bir kanıtı"

Ödülü kazanmasının ardından duygularını paylaşan Öznur Cüre Girdi, şu ifadeleri kullandı:

"Böylesine prestijli bir ödüle layık görülmek benim için büyük bir onur. Bu ödül, sadece benim değil, Türk okçuluğunun uluslararası arenadaki başarısının bir kanıtıdır. Destek veren herkese, özellikle İstanbul Aydın Üniversitesi'ndeki aileme sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum."

İstanbul Aydın Üniversitesi'nden tebrik mesajı

İstanbul Aydın Üniversitesi, milli sporcuyu ve öğrencisini başarısından dolayı tebrik ederek, şu mesajı yayımladı:

"Sevgili Öznur Cüre Girdi, senin bu önemli başarın bizleri gururlandırdı. Elde ettiğin ödül ve madalyalarla sadece bir sporcu olarak değil, aynı zamanda bir rol model olarak da bizlere ilham veriyorsun. Seni tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Öznur Cüre, Yılın Paralimpik Kadın Sporcusu oldu - Son Dakika

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