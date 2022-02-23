Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 0-0 - Son Dakika
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Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 0-0

23.02.2022 21:15
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 0-0

STAT: Gaziantep KalyonHAKEMLER: Ümit Öztürk, Volkan Ahmet Narinç, Kamil ÇetinGAZİANTEP FK: Günay Güvenç - Djilobodji, Tosça, Caulker, Kitsiou (Dk.

STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Volkan Ahmet Narinç, Kamil ÇetinGAZİANTEP FK: Günay Güvenç - Djilobodji, Tosça, Caulker, Kitsiou (Dk. 90+1 Oğuz Ceylan), Furkan Soyalp, Doğan Erdoğan, Sagal, Maxim, Figueiredo, Muhammet DemirÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR: Ertaç Özbir - Zaffane, Gameli, Haddadi, Karim Hafez, Jospin (Dk. 78 Donsah), Azubuike, Ndong, Mustafa Eskihellaç, Rahman Buğra (Dk. 90+4 Mert Miraç), DickoSARI KARTLAR: Gameli, Mustafa (Yeni Malatyaspor)Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 22'ncı hafta erteleme maçında Gaziantep FK, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk etti. 18 Ocak tarihinde ilk yarısı golsüz sona eren ve ikinci yarısı yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen maç, kaldığı yerden devam etti ve 0-0 sona erdi.54'üncü dakikada orta alandan gelişen ev sahibi takımın atağında Muhammet Demir topu çizgide kontrol edip Furkan'a bıraktı. Furkan'ın şutunda top az farkla auta çıktı.71'inci dakikada Gaziantep FK'da Figueiredo Malatyaspor savunmasından kaptığı topu Muhammet'e bıraktı. Ceza sahası içerisine sokulan Muhammet'in şutunu kaleci son anda kurtardı.76'ncı dakikada sağ kanattan gelişen konuk takımın atağında Figueiredo'nun yerden pasında Muhammet'in düzgün vuruşunu kaleci Ertaç ayakları ile uzaklaştırdı.82'nci dakikada sağ kanattan gelişen Yeni Malatyaspor atağında Mustafa Eskihellaç'ın ortasında Dicko'nun şutunu kaleci Günay kurtardı. 88'inci dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında ceza sahası içerisinde Maxim yerde kaldı. Konuk takım oyuncuları penaltı bekledi. Maçın hakemi VAR incelemesinin ardından pozisyon öncesinde faul tespit etti. Mücadelenin kalan bölümlerinde gol olmayınca karşılaşma 0-0 beraberlik ile sonuçlandı.


- Gaziantep
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 0-0
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 0-0
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 0-0
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 0-0
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 0-0
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 0-0
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 0-0
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 0-0
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 0-0
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 0-0
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Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Yeni Malatyaspor: 0 (Maç Sonucu) Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Yeni Malatyaspor: 0 (Maç Sonucu) Yeni Malatyaspor ertelenen Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı Yeni Malatyaspor ertelenen Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Yeni Malatyaspor, Ümit Öztürk, Malatyaspor, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 0-0 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 0-0 - Son Dakika
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