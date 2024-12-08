Öztürk'ten Hakem Eleştirisi - Son Dakika
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Öztürk'ten Hakem Eleştirisi

Öztürk\'ten Hakem Eleştirisi

Galatasaray İkinci Başkanı Öztürk, Sivasspor maçındaki hakem Turgut Doman'ı eleştirdi.

08.12.2024 21:16
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Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor'u 3-2 yendikleri maçı yöneten hakem Turgut Doman'ı eleştirdi.

Öztürk, maçın ardından BG Grup 4 Eylül Stadı çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kazanıp 3 puan almalarına rağmen, en yakın rakipleriyle aralarındaki puan farkını 6'ya çıkartmalarına rağmen camia olarak gözlerinin dolduğunu ve üzgün olduklarını söyledi.

Sivasspor'un golcü oyuncusu Rey Manaj'ın 3 hafta önce sakatlığını öne sürerek Fenerbahçe maçında oynamadığını savunan Öztürk, "Üç hafta önce Fenerbahçe maçına çıkmayan Rey Manaj, bugün Barış Alper Yılmaz'ı, bir milli futbolcuyu katletti." dedi.

"O hakem, hakemliği bıraksın"

Karşılaşmanın hakemi Turgut Doman'ın VAR'a gittiği halde pozisyonu görmediğini aktaran Öztürk, "O hakem, hemen hakemliği bıraksın. VAR'a gitti, görmedi. Kırmızı kart nasıl olur bilmiyorum, kırmızı kartın başka bir tanımı var mı bilmiyorum. Rey Manaj, Barış Alper Yılmaz'ı katlederken seyreden hakem, VAR'a gidip hiçbir şey yapmadan oyuna devam etti. Ortada bir tiyatro oynanıyor, anlamakta zorluk çekiyoruz." diye konuştu.

"Riva'dakiler bir an önce istifa etsinler"

Bir oyuncunun 2 sarı kart görmesi durumunda oyundan atılacağını aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"İkinci sarı kartlık pozisyon oldu, üçüncü oldu, dördüncü oldu atılmadı. Yayıncı kuruluş ayrı bir dünyada. Herhalde istemeden mi yapıyorlar, zorla mı yaptırıyorlar bilmiyorum. Konu Galatasaray olunca, Galatasaray'ın aleyhine olan her pozisyon defalarca gösteriliyorken Galatasaray ile ilgili hiçbir pozisyon doğru düzgün gösterilmiyor. Riva'dakiler bir an önce istifa etsinler, bir an önce Türk futbolunun önünü açsınlar. En azından böyle bir hizmet etsinler, hizmet ederken istifa edene kadar da kaç hafta kalacaklar bilmiyorum. Bu adaletsizlikle kalma şanslarının olduğunu da düşünmüyorum. En azından yayıncı kuruluşa da bir çeki düzen versinler. Yayıncı kuruluş teknolojisini mi değiştirecek, adamlarını mı değiştirecek. Bugün çok kötü bir yayın performansları vardı. Kötü niyet değilse tamamen bir beceriksizlik. Bugün bir milli futbolcumuz katledildi, biz gözyaşlarıyla izledik. Onlar nasıl izlediler bilmiyorum, belki de onlarınki timsah gözyaşlarıdır."

Barış Alper Yılmaz'ın şu anki durumunu bilmediklerini belirten Öztürk, "Pozisyonu izlerseniz gerçekten ağlarsınız. Kasıtlı bastı, pozisyon gereği bir olay değil. 92'nci dakika verilir, verilmez. Üç hafta önce 'Sakatım.' diyerek Fenerbahçe maçında oynamayan bir oyuncu bugün kasıtlı olarak milli futbolcumuz Barış Alper Yılmaz'ı katletti. Sivasspor yönetimini tenzih ediyorum, onlarla ilgili bir konu değil. Ellerinden geldiği kadar bizi ağırladılar ama Riva'dakiler bir an önce istifa etsinler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Metin Öztürk, Galatasaray, Sivasspor, Son Dakika

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