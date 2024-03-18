Trabzonsporlu futbolcu Enis Bardhi, 1 gol kaydettiği Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylar hakkında açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin provake hareketlerde bulunduğunu söyleyen Bardhi, "Ben futbol hakkında konuşmak istiyorum. Biz futbolcuyuz. Bu provokasyonları kimsenin yapmaması gerekiyor. Benim hayatımda hiç yaşamadığım bir manzara. Bunlar çok kötü bir tecrübe. O kutlamayı yaparsanız insanları provoke edersiniz" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin galibiyet golüyle ilgili de konuşan Bardhi, 'Rakibimizin 3. golünde çok net bir faul vardı. Bugün iyi mücadele ettik. Ben bu takımın bir parçası olmaktan gururluyum" dedi.
Son Dakika › Spor › Enis Bardhi'den maç sonu skandal açıklama - Son Dakika
Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-2 yendiği maçta yaşanan olaylara ilişkin konuşan İsmail Kartal, oyuncusuna atılan maddenin maçın iptal edilmesi gerektiğini söyledi. Kartal, Trabzonspor'u analiz ederek geldiklerini belirtti ve tribün saldırısının oyunlarını etkilediğini ifade etti. Ayrıca, Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki sürekli gerilimin nedenini anlamadığını dile getirdi.
TFF, Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra yaşanan skandal olaylarla ilgili olarak resmi internet sitesinden açıklama yaptı. Açıklamada, olayların sorumlularına gerekli cezaların uygulanacağı belirtildi.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları'nda yamaç paraşütü yapan M.F.Ş. isimli pilot, kontrolünü kaybederek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan pilot, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, sahaya giren seyircilerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmalara başlandığını açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ise olaylarla ilgili gerekli cezai müeyyidelerin uygulanacağını bildirdi. Maçta yaşanan olaylar arasında teknik direktörlerin açıklamaları da yer aldı.
Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından düzenlenen 10, 12 ve 14 yaş altı flöre ve epe açık turnuvaları Ankara, Şanlıurfa, Kocaeli ve Sivas'ta gerçekleştirildi. Toplamda 902 sporcu, flörede 443 ve epede 459 olmak üzere bu turnuvalarda mücadele etti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından sahaya giren seyircilerle ilgili kimlik belirleme çalışmaları ve maç sonu yaşanan olaylarla ilgili soruşturmanın derhal başlatıldığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, sporun centilmenlik olduğunu ve futbol sahalarında şiddet olaylarının kabul edilemez olduğunu belirtti.
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