Özvatan Kaymakamlığı ve Özvatan Belediyesi tarafından organize edilen Masterler Futbol Turnuvası'nda Özvatan Masterler, rakibi Büyük Toraman Masterler'i, 90 dakikası 1-1 biten karşılaşmada penaltı atışları sonrasında 5-3 mağlup etti.
Stat: Özvatan İlçe
Hakemler: Berke Can Kalkan, Mustafa Bulduk, Merthan Uruk
Özvatan Masterler: Selçuk Koca, Bilal Demir, Burhanettin, Fevzi Yılmaz, Hayrettin Erciyes, Cemal Ada, Hacı, Emrah Çıtak, Arif Karamahmut, İbrahim Kırtepe, Ömer Demir
Büyük Toraman: Ahmet, İsmail, Yücel, Nuh, Ferdi, Hakan, Fatih (Cemal), Mehmet, Turan, İlhan, Seyit
Goller: Hayrettin Erciyes (Özvatan Masterler) Seyit (Büyük Toraman)
Kırmızı Kart: Fevzi Yılmaz (Özvatan Masterler) - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Özvatan Masterler Büyük Toraman'ı Penaltılarla Mağlup Etti - Son Dakika
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