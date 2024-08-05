Özvatan Masterler Büyük Toraman\'ı Penaltılarla Mağlup Etti

Spor

Özvatan Kaymakamlığı ve Özvatan Belediyesi tarafından organize edilen Masterler Futbol Turnuvası'nda Özvatan Masterler, rakibi Büyük Toraman Masterler'i, 90 dakikası 1-1 biten karşılaşmada penaltı atışları sonrasında 5-3 mağlup etti.

Stat: Özvatan İlçe

Hakemler: Berke Can Kalkan, Mustafa Bulduk, Merthan Uruk

Özvatan Masterler: Selçuk Koca, Bilal Demir, Burhanettin, Fevzi Yılmaz, Hayrettin Erciyes, Cemal Ada, Hacı, Emrah Çıtak, Arif Karamahmut, İbrahim Kırtepe, Ömer Demir

Büyük Toraman: Ahmet, İsmail, Yücel, Nuh, Ferdi, Hakan, Fatih (Cemal), Mehmet, Turan, İlhan, Seyit

Goller: Hayrettin Erciyes (Özvatan Masterler) Seyit (Büyük Toraman)

Kırmızı Kart: Fevzi Yılmaz (Özvatan Masterler) - KAYSERİ