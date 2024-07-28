Özvatan Şelalesi Veteranlar Futbol Turnuvası 2. Kez Düzenlenecek

Spor

Özvatan Şelalesi Veteranlar Futbol Turnuvası'nın 2'cisi 4 Ağustos Pazar günü yapılacak. Turnuvaya bu yıl 4 takım katılacak. Maçlar Özvatan İlçe Stadı'nda oynanacak.

Geçen yıl ilki gerçekleştirilen Özvatan Şelalesi Veteranlar Futbol Turnuvası, geleneksel hale getirilerek bu yıl ikincisi düzenlenecek. 4 takımın katılacağı turnuvada Büyük Toraman Masterler, Felahiye Masterler, Kayseri Masterler ve Özvatan Masterler takımları mücadele edecek. Turnuvada 40 yaş üstü oyuncular forma giyebilecek. Karşılaşmalar 4 Ağustos Pazar günü 09.30'da başlayacak. Turnuva Koordinatörü Gökmen Başoğlu, turnuva ile bölgede yaşayanların kaynaştırılmasını amaçladıklarını söyledi. Başoğlu, "Bu yıl ikincisini yapacağımız turnuvamız.4 Ağustos Pazar günü Özvatan ilçe Stadı'nda yapılacak. Bölgemizdeki insanların kaynaşmasının hedeflendiği turnuvaya Büyük Toraman Masterler, Felahiye Masterler ve Özvatan Masterler takımları katılırken, Kayseri Masterler ise onur konuğu olarak katılacak. 40 yaş üzeri oyuncuların katılacağı bu turnuvada birazda nostalji yapıp eski beraber futbol oynayan insanları bir araya getirmek istedik. Maçların ardından Özvatan şelalemizde yapılacak olan ödül töreni sonrası geleneksel yemeğimiz olan bulgur pilavını Küpeli kasabımızda ikram edeceğiz. Seneye inşallah bu takım sayısını arttırıp daha çok kişiyi bir araya getirmek istiyoruz. Turnuvamıza emeği geçen başta belediye başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - KAYSERİ