Özvatanspor Play-Off'ta 4. Sırayı Aldı - Son Dakika
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Özvatanspor Play-Off'ta 4. Sırayı Aldı

Özvatanspor Play-Off\'ta 4. Sırayı Aldı

Özvatanspor, Kayseri Süper Amatör Küme Play-Off'unda 4. sırayı elde ederek kupa kazandı.

28.03.2025 11:48
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Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Özvatanspor Play-Off 4.sırada tamamladı.

Kayseri Şeker Süper Amatör Küme'de 2024-2025 sezonu tamamlandı. Klasman maçlarının ardından 6 haftalık Play-Off maçları büyük heyecana sahne oldu. Play-Off'ta oynadığı 6 maçta 1 ve 5 mağlubiyet alan Özvatanspor 3 puanla 4.sırada tamamladı. Hem klasman grubunda hem de Play-Off'a renk katan Özvatanspor son maçların ardından kupa ve madalyasına kavuştu.

Bundan sonraki süreçte Süper Amatör Küme'de mücadeleye devam edeceklerini belirten Özvatanspor Kulüp Başkanı Eşref Turgut, "Play-Of'a katılan 4 takımı da tebrik ediyorum. Özellikle Özvatanspor'un 6 aydır yüksek performans ile sergiledikleri oyun neticesinde kupa almayı hak etmiş olduk. Bu minval üzerine takımımıza, takım hocalarımıza, yönetimdeki arkadaşlarıma bizleri yalnız bırakmayan taraftarlarımıza ve desteği her zaman üzerimizde olan Onursal Başkan Sayın Halit Demir'e, Özvataspor Kulüp Başkanı olarak çok teşekkür ediyorum. Bu kupa yurt içi ve yurt dışında bulanan bütün Özvatanlılara hediyemizdir. Bundan sonra Süper Amatör Küme'de mücadelemiz yine devam edecektir" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Özvatanspor Play-Off'ta 4. Sırayı Aldı - Son Dakika

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