Özvatanspor, son maçını kazanıp şampiyon olmak istiyor

Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu'nda mücadele veren Özvatanspor, son hafta maçını kazanıp şampiyon olmak istiyor.
Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu'nda bulunan Özvatanspor, son hafta maçında şampiyonluk için sahaya çıkacak. Geride kalan 15 haftada 11 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi alarak 34 puan toplayan ve grup liderliği koltuğunda bulunan Özvatanspor, son hafta maçında Palasspor ile karşılaşacak.
Grupta 5. sırada bulunan rakibi ile Pazar günü Argıncık stadında karşılaşacak olan Özvatanspor berabere dahi kalsa grubu zirvede tamamlamayı başaracak ve Süper Amatör Küme'ye yükselecek. - KAYSERİ
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Düzce'de boşanma aşamasında olduğu eşini silahla vuran bir şahıs daha sonra aynı silahla intihar etti. Bir sitenin otoparkında yaralı olarak bulunan 2 kişi kaldırıldıkları hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alan 69 metre boyundaki kargo gemisi battı. Gemideki 6 Türk mürettebatın kurtarılması için Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatırken, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş geminin battığı bölgede dalgaların boyunun 3 metreye yaklaştığını belirtti.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen "Kafes-40" operasyonlarında elebaşılığını Emre Özcan'ın, Önder Küçük'ün ve Sergen Solak'ın yaptığı 3 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Operasyonlarda 2'si örgüt elebaşı olan 24 şüphelinin de yakalandığını duyuran Bakan Yerlikaya, "Organize suç örgütlerine, çetelere milletimizin duası ve desteğiyle nefes aldırmayacağız" ifadelerini kullandı.
Uzun süredir MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç, alkollü şekilde canlı yayın yaparak Tarkan'a küfürler savurdu. Ortaç, görüntülerde ne dediğinin farkında olmadığını belirterek özür diledi.
Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik bir suikast planına karıştıkları iddiasıyla 19 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Saab, gözaltına alınan kişilerle ilgili yargı sürecinin devam ettiğini ve 15 kişi hakkında tutuklama kararı çıkarıldığını belirtti. Saab, uluslararası medyada Venezuela yargısına karşı karalama kampanyası yürütüldüğünü savundu. Ayrıca, ülkenin önde gelen insan hakları aktivisti Rocio San Miguel ve ailesinin gözaltına alınmasına ilişkin de açıklamalarda bulundu.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 14 Şubat Sevgililer Günü yemeğinden dönen 2 çiftin bulunduğu otomobil kontrolden çıkarak taklalar attı. Kaza sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yol kenarında tuvaletini yapan adam, kimliği belirsiz şahsın silahından çıkan kurşunlarla yaralandı. 2 merminin bacağına ve kalçasına isabet etmesiyle kanlar içinde kalan adam arkadaşı tarafından hastaneye kaldırıldı.
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