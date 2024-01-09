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P. Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi Play-In Turu ikinci maçında Breogan'a konuk olacak - Son Dakika
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P. Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi Play-In Turu ikinci maçında Breogan'a konuk olacak

P. Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak Play-In oynamaya hak kazandı. İspanyol ekibi Breogan ile rövanş maçına çıkacak olan P. Karşıyaka, galibiyet durumunda son 16 turuna yükselecek.

P. Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi Play-In Turu ikinci maçında Breogan\'a konuk olacak
09.01.2024 - 14:44,
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P. Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi Play-In Turu ikinci maçında İspanyol ekibi Breogan'a konuk olacak.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak bir üst tur için Play-In oynamaya hak kazanan P. Karşıyaka, yarın F Grubu'nu üçüncü sırada bitiren İspanyol ekibi Breogan ile rövanş maçına çıkacak. İzmir'deki ilk maçta rakibini 89-85 mağlup eden P. Karşıyaka, yarın da İspanyol ekibini yenmesi durumunda adını son 16 turuna yazdıracak. Yeşil-kırmızılıların kaybetmesi halinde ise yoluna FIBA Şampiyonlar Ligi'nde devam edecek takım, 17 Ocak Çarşamba günü Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak üçüncü müsabakada belli olacak.

Öte yandan bu sezon dış sahada 3 Avrupa maçına çıkan P. Karşıyaka, bu müsabakalarda galip gelmeyi başaramadı. İzmir ekibi, Breogan'ı mağlup ederek bu kötü seriyi de sonlandırmak istiyor. - İZMİR

Kaynak: İHA
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