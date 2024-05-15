P. Karşıyaka, Galatasaray'a uzatmalarda mağlup oldu - Son Dakika
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P. Karşıyaka, Galatasaray'a uzatmalarda mağlup oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde P. Karşıyaka, Galatasaray'a uzatmalarda 95-96'lık skorla mağlup oldu. Maçın normal süresi 82-82 berabere sonuçlandı.

15.05.2024 23:01
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final 1. maçında P. Karşıyaka, konuk ettiği Galatasaray'a uzatmalarda 95-96'lık skorla mağlup oldu.

Hakemler: Kerem Baki, Mehmet Serdar Ünal, Nazlı Çisil Güngör

P. Karşıyaka: Errick McCollum 23, Jaylon Brown 16, Kelan Martin 18, Vitto Brown 7, Kenan Sipahi 15, Thomas Akyazılı 2, Hakan Sayılı 3, Furkan Haltalı 11, Efe Ergi Tırpancı, Deniz Kılıçlı, Mert Celep, Demircan Demir

Başantrenör: Ufuk Sarıca

Galatasaray: Klemen Prepelic 12, Göksenin Köksal 15, Sadık Emir Kabaca 5, Dee Bost 21, Corey Walden, Akwasi Yeboah 12, Samet Geyik 2, Buğrahan Tuncer 10, Rafi Ömer Oralkan, Efe Vatan, İsmet Akpınar 3, David McCormack 16

Başantrenör: Yakup Sekizkök

1. Periyot: 19-20 (Galatasaray lehine)

Devre: 43-46 (Galatasaray lehine)

3. Periyot: 69-62 (P. Karşıyaka lehine)

Normal süre: 82-82

5 faule çıkan: Furkan Haltalı (42.30) (P. Karşıyaka) - İZMİR

Kaynak: İHA

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