P. Karşıyaka, Merkezefendi Basketbol'u mağlup etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında P. Karşıyaka konuk ettiği Merkezefendi Basketbol'u 97-73'lük skorla mağlup etti.
Hakemler: Can Mavisu, Mehmet Serdar Ünal, Çağlar Özkan
P. Karşıyaka: Errick McCollum 23, Kelan Martin 6, Jaylon Brown 18, Vitto Brown 6, Thomas Akyazılı 2, Hakan Sayılı 5, Furkan Haltalı 11, Efe Ergi Tırpancı 4, Deniz Kılıçlı 15, Mert Celep 7, Demircan Demir
Başantrenör: Ufuk Sarıca
Merkezefendi Basketbol: Vrenz Bleijenbergh 10, Nate Mason 25, Eugene Anthony German 14, Jehyve Floyd 6, Berke Aygündüz 9, Nike Sibande 7, Çağatay Özkan, İsmail Karabilen 2, Oktay Güneş, Muhaymin Mustafa
Başantrenör: Zafer Aktaş
1. Periyot: 26-24 (P. Karşıyaka lehine)
Devre: 47-39 (P. Karşıyaka lehine)
3. Periyot: 68-61 (P. Karşıyaka lehine) - İZMİR
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