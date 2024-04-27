P. Karşıyaka, Merkezefendi Basketbol'u mağlup etti - Son Dakika
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Spor

P. Karşıyaka, Merkezefendi Basketbol'u mağlup etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında P. Karşıyaka, evinde konuk ettiği Merkezefendi Basketbol'u 97-73'lük skorla mağlup etti. Karşılaşmada P. Karşıyaka'nın başarılı oyuncusu Errick McCollum 23 sayıyla öne çıktı.

27.04.2024 17:35  Güncelleme: 17:40
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında P. Karşıyaka konuk ettiği Merkezefendi Basketbol'u 97-73'lük skorla mağlup etti.

Hakemler: Can Mavisu, Mehmet Serdar Ünal, Çağlar Özkan

P. Karşıyaka: Errick McCollum 23, Kelan Martin 6, Jaylon Brown 18, Vitto Brown 6, Thomas Akyazılı 2, Hakan Sayılı 5, Furkan Haltalı 11, Efe Ergi Tırpancı 4, Deniz Kılıçlı 15, Mert Celep 7, Demircan Demir

Başantrenör: Ufuk Sarıca

Merkezefendi Basketbol: Vrenz Bleijenbergh 10, Nate Mason 25, Eugene Anthony German 14, Jehyve Floyd 6, Berke Aygündüz 9, Nike Sibande 7, Çağatay Özkan, İsmail Karabilen 2, Oktay Güneş, Muhaymin Mustafa

Başantrenör: Zafer Aktaş

1. Periyot: 26-24 (P. Karşıyaka lehine)

Devre: 47-39 (P. Karşıyaka lehine)

3. Periyot: 68-61 (P. Karşıyaka lehine) - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor P. Karşıyaka, Merkezefendi Basketbol'u mağlup etti - Son Dakika

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