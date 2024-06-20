P. Karşıyaka, Muhsin Yaşar'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı

Spor

P. Karşıyaka, son olarak Darüşşafaka forması giyen forvet oyuncusu Muhsin Yaşar'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladığı öğrenildi.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden P. Karşıyaka, yeni sezon için kadrosunu yapılandırma çalışmalarına başladı. İlk olarak Furkan Haltalı'ya veda eden yeşil-kırmızılılar, geçtiğimiz sezonunun önemli isimlerinden Errick McCollum, Vitto Brown ve Kenan Sipahi ile de yola devam kararı aldı. İzmir ekibinin birçok oyuncu ile daha yollarını ayırması beklenirken, gidecek isimlerin yerine gelecek isimleri de belirlemeye başladı.

P. Karşıyaka, son olarak Darüşşafaka forması giyen forvet oyuncusu Muhsin Yaşar için girişimlere başladığı öğrenildi. Oyuncunun da İzmir'de oynamaya sıcak baktığı ifade edilirken, uygun şartların oluşması halinde bu transferin gerçekleşme bekleniyor.

Darüşşafaka formasıyla geçtiğimiz sezon ligde 30 maça çıkan 29 yaşındaki uzun forvet, maç başına 18,2 dakika süre alırken; 9,9 sayı, 0,8 asist ve 4,2 ribaund ortalamalarını tutturdu. - İZMİR