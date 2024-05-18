P. Karşıyaka'nın ABD'li oyuncusu Jaylon Brown'un sakatlığı açıklandı - Son Dakika
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P. Karşıyaka'nın ABD'li oyuncusu Jaylon Brown'un sakatlığı açıklandı

P. Karşıyaka\'nın ABD\'li oyuncusu Jaylon Brown\'un sakatlığı açıklandı

P. Karşıyaka, Galatasaray maçında sakatlık yaşayan ABD'li basketbolcu Jaylon Brown'un kalça adduktor kas grubunda evre 1 kas zorlanması tespit edildiğini açıkladı.

18.05.2024 18:02
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P. Karşıyaka, Galatasaray maçında sakatlık yaşayan ABD'li basketbolcu Jaylon Brown'un kalça adduktor kas grubunda evre 1 kas zorlanması tespit edildiğini açıkladı.

Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final 2. maçında Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelen P. Karşıyaka'da Jaylon Brown üzüntüsü yaşanıyor. Devrenin bitimine kısa bir süre kala oyuna devam edemeyen ABD'li oyuncuda kalça adduktor kas grubunda evre 1 kas zorlanması tespit edildiği duyuruldu. Konuyla ilgili yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Galatasaray deplasmanda oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyuna devam edemeyen oyuncumuz Jaylon Brown'un maç sonu tetkikleri ivedilikle yapılmıştır. Yapılan tetkiklerinde kalça adduktor kas grubunda evre 1 kas zorlanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan deplasmanda Galatasaray'ı yenerek serideki durumu 1-1'e getiren P. Karşıyaka, yarın 20.30'da sarı-kırmızılı ekibi mağlup etmesi durumunda yarı finale yükselecek. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor P. Karşıyaka'nın ABD'li oyuncusu Jaylon Brown'un sakatlığı açıklandı - Son Dakika

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