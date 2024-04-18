P. Karşıyaka\'nın Genç Oyuncusu Demircan Demir, Haftanın Genç Oyuncusu Seçildi

Doruk Erolçevik, Dünya Şampiyonluğuyla Alanya'da Karşılandı

Suudi Arabistan'da düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Eskrim Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Doruk Erolçevik, Antalya'nın Alanya ilçesinde coşkuyla karşılandı. Erolçevik, destekleyenlere teşekkür ederek, şampiyon olmanın farklı bir duygu olduğunu belirtti. Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürü, Gazipaşa Gençlik ve Spor İlçe Müdürü, Alanyaspor Eskrim Şube Başkan Yardımcısı, ailesi, antrenörler ve sporcuların katıldığı karşılama töreninde Erolçevik, Alanyaspor Eskrim Şubesi'ne de ziyarette bulundu. Başkan Hasan Çavuşoğlu, Erolçevik'in olimpiyat şampiyonluğu hedefine destek olacaklarını belirtti. Erolçevik ise heyecanlı olduğunu ifade ederek, daha iyi çalışarak hedeflerine ulaşmak istediğini söyledi. Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer de Erolçevik'i makamında ağırlayarak başarısını kutladı.