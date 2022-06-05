Laso, 2011'den bu yana çalıştırdığı Real Madrid'i THY Avrupa Ligi'nde 2, İspanya liginde ise 5 kez şampiyonluğa taşıdı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Real Madrid Basketbol Takımı Başantrenörü Laso kalp krizi geçirdi - Son Dakika

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