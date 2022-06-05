Real Madrid Basketbol Takımı Başantrenörü Laso kalp krizi geçirdi - Son Dakika
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Real Madrid Basketbol Takımı Başantrenörü Laso kalp krizi geçirdi

05.06.2022 16:24
Real Madrid Basketbol Takımı Başantrenörü Laso kalp krizi geçirdi

Real Madrid Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Pablo Laso'nun kalp krizi geçirdiği açıklandı.

Real Madrid Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Pablo Laso'nun kalp krizi geçirdiği açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sabah rahatsızlanan 54 yaşındaki çalıştırıcının Sanitas La Moraleja Üniversitesi Hastanesine götürüldüğü bilgisi verildi.

İspanyol basınında çıkan haberlerde, Laso'nun durumunun stabil olduğu ve müşahede altında tutulduğu paylaşıldı.

Laso, 2011'den bu yana çalıştırdığı Real Madrid'i THY Avrupa Ligi'nde 2, İspanya liginde ise 5 kez şampiyonluğa taşıdı.

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Real Madrid Basketbol Takımı Başantrenörü Laso kalp krizi geçirdi - Son Dakika

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