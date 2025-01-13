Pacers'dan Cavaliers'a Şok Mağlubiyet - Son Dakika
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Pacers'dan Cavaliers'a Şok Mağlubiyet

Pacers, Cavaliers'ın 12 maçlık galibiyet serisini sonlandırarak 108-93'lük galibiyet aldı.

13.01.2025 10:17
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Indiana Pacers, Cleveland Cavaliers'ı 108-93 yenerek rakibinin 12 maçlık galibiyet serisine son verdi.

NBA'de 9 maç yapıldı. Cavaliers deplasmanında Andrew Nembhard'ın 19, Pascal Siakam'ın 18 ve Myles Turner'ın 15 sayılık katkısıyla kazanan Pacers, üst üste 6 olmak üzere 22. galibiyetini aldı.

Doğu Konferansı'nda 33 galibiyet, 5 mağlubiyetle zirvede bulunan Cavaliers'ta Darius Garland 20 ve Donovan Mitchell, 19 sayı kaydetti.

Knicks'te Jalen Brunson'dan 44 sayı

New York Knicks, sahasında Milwaukee Bucks'ı 34 sayı farkla 140-106 mağlup ederek 26. galibiyetine ulaştı.

Jalen Brunson 44 sayı, 5 ribaunt, 6 asist ve Karl-Anthony Towns 30 sayı, 18 ribaunt, 4 asistle Doğu Konferansı üçüncüsü Knicks'in galibiyetine katkı sağladı.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo'nun 24 sayı, 13 ribaunt ve Damian Lillard'ın 22 sayı, 5 asistlik performansları, sezonun 17. mağlubiyetini önleyemedi.

Ayrıca Philadelphia 76ers'ta forma giyen milli oyuncu Adem Bona, Orlando Magic'in 104-99 kazandığı mücadelede 15 dakika süre aldı ve 1 top çalma, 1 blok üretti.

Sonuçlar:

Dallas Mavericks- Denver Nuggets: 101-112

New York Knicks-Milwaukee Bucks: 140-106

Chicago Bulls- Sacramento Kings: 119-124

Washington Wizards- Oklahoma City Thunder: 95-136

Orlando Magic-Philadelphia 76ers: 104-99

Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers: 93-108

Boston Celtics- New Orleans Pelicans: 120-119

Utah Jazz- Brooklyn Nets: 112-111 (Uzatmada)

Phoenix Suns- Charlotte Hornets: 120-113

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Pacers'dan Cavaliers'a Şok Mağlubiyet - Son Dakika

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