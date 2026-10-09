Padel Cup'ta elit kadınlarda Mısır, erkeklerde Tunus, yarı profesyonelde Fas kazandı

CUPRA Mediterranean Padel Cup Türkiye elit kadınlarda Mısır, elit erkeklerde Tunus, yarı profesyonel erkekler kategorisinde ise Fas şampiyonluğa ulaştı.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da gerçekleştirilen turnuvaya Türkiye, Romanya, Polonya, Fas, Tunus ve Mısır'dan 19 takım katıldı.

Turnuvada elit kadınlar kategorisinde Mısır'ı temsil eden Laila Elnimr ve Mourha Hakim, elit erkekler kategorisinde ise Tunus'u temsil eden Javier Redondo ve Amine Ben Jemia şampiyonluk kürsüsüne çıktı.

Yarı profesyonel erkekler kategorisinde Fas'ı temsil eden Zakarya El Friyakh ve Mehdi Mahraoui, şampiyon oldu.