Palandöken'de Downhill Türkiye Şampiyonası Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Palandöken'de Downhill Türkiye Şampiyonası Yapıldı

Palandöken\'de Downhill Türkiye Şampiyonası Yapıldı
24.05.2026 15:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

81 ilden 100 sporcu, Palandöken Dağı'nda zorlu parkurda madalya için mücadele etti.

ERZURUM, –DOWNHİLL Türkiye Şampiyonası'nda 81 ilden 100 sporcu Palandöken Dağı'ndaki pistte mücadele etti. Zorlu parkuru ilk 3'te tamamlayan sporcular, madalyalarını aldı.

Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) 2026 yılı resmi faaliyet takviminde yer alan Downhill Türkiye Şampiyonası 23-24 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirildi. Şampiyona, Türkiye'nin 81 ilinden gelen 100 elit sporcunun mücadelesine sahne oldu.

Palandöken Dağı'nda gerçekleştirilen şampiyona; elit erkek, genç erkek, yıldız erkek, master erkek, elit kadın ve yıldız kadın olmak üzere toplam 6 ana kategoride yapıldı. Uluslararası standartlarda hazırlanan parkurlarda mücadele eden sporcular, zorlu etapları tamamlamak için pedal çevirdi. Palandöken'deki zorlu pistlerde rakiplerini geçerek ilk 3'e giren sporcular törenle madalyalarını aldı.

DÜNYA ŞAMPİYONASI YAPILABİLİR

Palandöken'in sahip olduğu fiziki ve coğrafi özelliklerin Downhill (Yokuş Aşağı) disiplini için büyük avantaj sağladığını belirten Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ejder3200 AŞ Genel Müdürü Selim Bağrıyanık, bölgedeki altyapının Balkan, Avrupa ve dünya şampiyonaları gibi büyük organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek kapasitede olduğunu ifade etti.

Palandöken'deki dağ bisikleti organizasyonlarının yalnızca Downhill branşıyla sınırlı olmadığını ifade eden Bağrıyanık, olimpik disiplinler arasında yer alan Cross-Country (XCO) Uluslararası Dağ Bisikleti yarışlarının da bölgede düzenlendiğini bildirdi.

Öte yandan eylül ayında uluslararası prestije sahip XCO Class-1 kategorisindeki MTB CUP Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışı'nın da Erzurum'da gerçekleştirileceği belirtildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Etkinlik, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Palandöken'de Downhill Türkiye Şampiyonası Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurban keserken bunları sakın yapmayın 30 bin lira cezası var Kurban keserken bunları sakın yapmayın! 30 bin lira cezası var
Böylesi görülmedi Yağışlar sonrası köyün kara ile bağlantısı kesildi Böylesi görülmedi! Yağışlar sonrası köyün kara ile bağlantısı kesildi
CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu
YSK’dan “Yerel seçimler iptal edilsin“ başvurusuna ret YSK'dan "Yerel seçimler iptal edilsin" başvurusuna ret
16 yaşındaki futbolcu Abdullah Sultanoğlu’nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı 16 yaşındaki futbolcu Abdullah Sultanoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi “İlgileneceğim Hocam“ diyerek müdahale etti Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi "İlgileneceğim Hocam" diyerek müdahale etti

15:39
Özgür Özel, CHP Genel Merkezi’nden ayrılıyor: Geri gelmek üzere çıkıyorum
Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nden ayrılıyor: Geri gelmek üzere çıkıyorum
15:30
Mahmut Tanal hüngür hüngür ağladı: AKP’yi yine kurtardın Kemal Bey
Mahmut Tanal hüngür hüngür ağladı: AKP’yi yine kurtardın Kemal Bey
15:27
CHP Genel Merkezi’nde tahliye sürerken MHP’den “yetki karmaşası“ mesajı
CHP Genel Merkezi'nde tahliye sürerken MHP'den "yetki karmaşası" mesajı
14:53
DEM Parti’den CHP Genel Merkezi’ne polis operasyonuna ilk tepki
DEM Parti'den CHP Genel Merkezi'ne polis operasyonuna ilk tepki
14:34
Özgür Özel geri adım atmıyor: Buradan çıkmayacağız
Özgür Özel geri adım atmıyor: Buradan çıkmayacağız
14:27
CHP Genel Merkezi’nde arbede Onlarca polis içeri girdi
CHP Genel Merkezi'nde arbede! Onlarca polis içeri girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 16:09:09. #7.13#
SON DAKİKA: Palandöken'de Downhill Türkiye Şampiyonası Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.