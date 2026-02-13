Palandöken'de Kar Voleybolu Şampiyonası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Palandöken'de Kar Voleybolu Şampiyonası

13.02.2026 14:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜSF tarafından düzenlenen Ünilig Kar Voleybolu Şampiyonası'na 36 üniversiteden 133 sporcu katılıyor.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca (TÜSF) Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen Ünilig Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası üçüncü gününde devam ediyor.

Palandöken Kayak Merkezi'ndeki organizasyona 36 üniversiteden 21 kadın 20 erkek takımında yer alan 133 sporcu katılıyor.

2026 Kış Oyunları Koordinatörü Mehmt Şirin Güler, AA muhabirine, sporcuların merkezi beğendiğini söyledi.

Güler, "Kar voleybolu, kuzey ve alp disiplinli kayak ile snowboardda faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Bu yıl diğer yıllara farklı olarak kar boccesi de ekledik, büyük bir faaaliyet olacak." diye konuştu.

Katılımın yüksek olduğunu ifade eden Güler, şunları kaydetti:

"Türkiye'de kar voleyboluna en fazla katılımın olduğu faaliyet bu, sporcu ve yöneticilerle yaklaşık 220 kişilik katılım var. Palandöken kış sporlarının can damarı, bütüm faaliyetleri burada yapmamızın sebebi önümüzdeki dönemlerde olimpiyatlara ev sahipliği yapabileceğinden kaynaklanıyor. Önümüzdeki yıl burada uluslararası düzeyde de faaliyetlerin yapılması planlanıyor."

Türkiye Voleybol Federasyonu gözlemcisi Mehmet Aydın da "Kadınlarda 21 üniversite, erkeklerde 20 üniversite katılım sağlıyor. Geçen yıla göre katılım da büyük bir patlama oldu. Kadınlarda günde 15 maç, erkeklerde ise 13 maç oynanıyor." bilgilerini verdi.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Turnuva, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Palandöken'de Kar Voleybolu Şampiyonası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’nin konuştuğu skandalda savcıyı tehdit edenler için istenen ceza belli oldu Türkiye'nin konuştuğu skandalda savcıyı tehdit edenler için istenen ceza belli oldu
Bu hastalığa dikkat: Sadece bir yolla bulaşıyor, özellikle bebekler ve yaşlıları etkiliyor Bu hastalığa dikkat: Sadece bir yolla bulaşıyor, özellikle bebekler ve yaşlıları etkiliyor
Mide bulandıran anlar Çiğ köfte dükkanında sipariş ettiği dürüme sakal kılı koydu Mide bulandıran anlar! Çiğ köfte dükkanında sipariş ettiği dürüme sakal kılı koydu
Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü
Kan donduran vahşet Cezaevinden gelen itirafın ardından zanlıların görüntüleri ortaya çıktı Kan donduran vahşet! Cezaevinden gelen itirafın ardından zanlıların görüntüleri ortaya çıktı
Fenerbahçe taraftarının sevgilisiydi Yaptığı tek hareketle nefret edilen bir isim haline dönüştü Fenerbahçe taraftarının sevgilisiydi! Yaptığı tek hareketle nefret edilen bir isim haline dönüştü

15:02
Trump’ın “Hakkında konuşmam yasak“ dediği gizli silah: Discombobulator
Trump'ın "Hakkında konuşmam yasak" dediği gizli silah: Discombobulator
14:59
Galatasaray’ın eski hocası Premier Lig devinin başına geçiyor
Galatasaray'ın eski hocası Premier Lig devinin başına geçiyor
14:12
Yasak aşk iddialarının odağındaki belediye başkanını zora sokacak dilekçe
Yasak aşk iddialarının odağındaki belediye başkanını zora sokacak dilekçe
13:42
426 bin liralık gizem Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
426 bin liralık gizem! Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
13:38
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor Sadece 2 gün kaldı
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı
13:19
Memurlara yılda iki kez ikramiye Teklif Meclis’e sunuldu
Memurlara yılda iki kez ikramiye! Teklif Meclis'e sunuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 15:14:01. #7.11#
SON DAKİKA: Palandöken'de Kar Voleybolu Şampiyonası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.