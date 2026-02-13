Palandöken'de Kar Voleybolu Şampiyonası

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca (TÜSF) Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen Ünilig Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası üçüncü gününde devam ediyor.

Palandöken Kayak Merkezi'ndeki organizasyona 36 üniversiteden 21 kadın 20 erkek takımında yer alan 133 sporcu katılıyor.

2026 Kış Oyunları Koordinatörü Mehmt Şirin Güler, AA muhabirine, sporcuların merkezi beğendiğini söyledi.

Güler, "Kar voleybolu, kuzey ve alp disiplinli kayak ile snowboardda faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Bu yıl diğer yıllara farklı olarak kar boccesi de ekledik, büyük bir faaaliyet olacak." diye konuştu.

Katılımın yüksek olduğunu ifade eden Güler, şunları kaydetti:

"Türkiye'de kar voleyboluna en fazla katılımın olduğu faaliyet bu, sporcu ve yöneticilerle yaklaşık 220 kişilik katılım var. Palandöken kış sporlarının can damarı, bütüm faaliyetleri burada yapmamızın sebebi önümüzdeki dönemlerde olimpiyatlara ev sahipliği yapabileceğinden kaynaklanıyor. Önümüzdeki yıl burada uluslararası düzeyde de faaliyetlerin yapılması planlanıyor."

Türkiye Voleybol Federasyonu gözlemcisi Mehmet Aydın da "Kadınlarda 21 üniversite, erkeklerde 20 üniversite katılım sağlıyor. Geçen yıla göre katılım da büyük bir patlama oldu. Kadınlarda günde 15 maç, erkeklerde ise 13 maç oynanıyor." bilgilerini verdi.