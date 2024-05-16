Palandöken Masterler Koşu Grubu, Bakü'de düzenlenen yarı maratona katıldı - Son Dakika
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Spor

Palandöken Masterler Koşu Grubu, Bakü'de düzenlenen yarı maratona katıldı

Palandöken Masterler Koşu Grubu, Bakü\'de düzenlenen yarı maratona katıldı

Palandöken Masterler Koşu Grubu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen yarı maratona katıldı. Devlet yetkilileri, milletvekilleri, yabancı misyon temsilcileri ve 19 bin 500 kişiyle birlikte sporcular, 21 kilometrelik parkurda yarıştı. Grup koordinatörü Hikmet Maraşlı, ülkelerini ve bayrağını en iyi şekilde temsil ettiklerini belirtti.

16.05.2024 09:24
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Çeşitli mesleklerde çalışan, esnaf, akademisyen, emekli ve yöneticilik yapan 35 ile 70 yaş üzerindeki kişilerin bir araya geldiği Palandöken Masterler Koşu Grubu, bu defa Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Haydar Aliyev Vakfı tarafından "Rüzgarı yen" sloganıyla düzenlenen yarı maratonuna katıldı.

Devlet Bayrak Meydanı'ndan başlayan yarı maratona, devlet yetkilileri, milletvekilleri, yabancı misyon temsilcileri, sporcular ve 19 bin 500 kişi katıldı.Sporcular, Hazar Denizi kıyısı ile Bakü'nün sokak ve caddelerinde 21 kilometre mesafe katetti. Yarı maraton, startın verildiği meydanda son buldu. "Çılgın Dadaşlar" olarak nitelendiren grubun koordinatörlüğünü yapan Hikmet Maraşlı, 14 kişilik bir grupla Bakü'ye gittiklerini ve 70 yaş grubunda Celal Arpacık'ın birinci olduğunu ifade ederek, "21 kilometreyi tüm ekip arkadaşlarımız tamamladı. Ülkemizi ve bayrağımızı en iyi şekilde orada temsil ettik." diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Azerbaycan, Bakü, Yaşam, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Palandöken Masterler Koşu Grubu, Bakü'de düzenlenen yarı maratona katıldı - Son Dakika

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