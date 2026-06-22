ETÜ'nün paydaşları arasında yer aldığı PalanExtreme 2026 başladı - Son Dakika
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ETÜ'nün paydaşları arasında yer aldığı PalanExtreme 2026 başladı

ETÜ\'nün paydaşları arasında yer aldığı PalanExtreme 2026 başladı
22.06.2026 15:37  Güncelleme: 15:39
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İçişleri Bakanlığı himayesinde, Erzurum Valiliği ve Erzurum Teknik Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen PalanExtreme 2026, Çat ilçesinde başladı. Beş ilçeyi kapsayan etkinlik, doğa sporları ve kamp turizmini teşvik ediyor.

İçişleri Bakanlığı himayelerinde, Erzurum Valiliği koordinasyonunda ve Erzurum Teknik Üniversitesi'nin (ETÜ) paydaşları arasında yer aldığı PalanExtreme 2026 Organizasyonu, Çat ilçesinde düzenlenen açılış programıyla başladı.

ETÜ'nün yanı sıra Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü iş birliğiyle hayata geçirilen organizasyon; gençlerin doğayla iç içe, rekabet ve dayanışma temelli bir ortamda yeteneklerini keşfetmelerini, fiziksel dayanıklılıklarını geliştirmelerini ve takım ruhunu güçlendirmelerini amaçlıyor.

Bu yıl "Terörsüz Türkiye" sloganıyla hayata geçirilen PalanExtreme 2026, Erzurum'un doğal güzelliklerini ön plana çıkaran ve açık hava sporlarını teşvik eden kapsamlı bir sosyal sorumluluk projesi olarak kurgulanıyor.

Beş ilçeyi kapsayan özel bir rota üzerinde tasarlanan etkinlik; Çat'tan başlayarak Tekman, Hınıs, Karaçoban ve Karayazı güzergahında devam edecek. Kamp ve karavan turizmi temelli bu rota, aynı zamanda bölgenin doğa sporları potansiyelini görünür kılmayı hedefliyor.

Proje kapsamında üniversitelerden oluşturulacak spor bilimleri fakültesi ekipleri, teknik antrenörler eşliğinde altı kişilik takımlar halinde yarışmalara katılacak. Dört yarışmacı, bir antrenör ve bir yardımcıdan oluşacak ekipler, Erzurum'da hem eğitim hem de yarışma sürecine dahil olacak. Organizasyon öncesinde katılımcılara yönelik dört günlük bir hazırlık ve eğitim programı da uygulanacak.

Açılış programında konuşan Erzurum Valisi Aydın Baruş, PalanExtreme'in Erzurum'un doğal spor potansiyelini ortaya çıkaran önemli bir marka değerine dönüştüğünü vurgulayarak, gençlerin doğayla iç içe spor yapmasının hem bireysel gelişim hem de şehir tanıtımı açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ise ETÜ'nün bu tür projelerde paydaş olarak yer almasının üniversitenin toplumsal katkı misyonunun bir parçası olduğunu belirterek, gençlerin doğa sporlarıyla buluşmasının hem spor kültürüne hem de farkındalık düzeyine önemli katkı sağladığını dile getirdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor ETÜ'nün paydaşları arasında yer aldığı PalanExtreme 2026 başladı - Son Dakika

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