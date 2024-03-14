Paletli Yüzme Kulüpler Arası Gençler Türkiye Şampiyonası Sakarya\'da Başlıyor

Paletli Yüzme Kulüpler Arası Gençler Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da yarın başlayacak.
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan (TSSF) yapılan açıklamaya göre organizasyon, Sakarya GSİM Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilecek.
Şampiyonada 20 spor kulübünden 105 kadın, 123 erkek olmak üzere toplam 228 sporcu mücadele edecek.
Organizasyonda su üstü, çift palet, dip ve tüp disiplinlerindeki yarışlar 50 metre ile 800 metre arasında yapılacak. Ayrıca 4x100, 4x200 su üstü ve 4x200 çift palet bayrak mücadeleleri gerçekleştirilecek.
Dört ayrı disiplinde 3 gün boyunca kadın ve erkeklerde toplam 32 müsabaka yapılacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen TSSF Başkanı Fatih Uysal, "Federasyonumuzun yeni sezondaki üçüncü Türkiye şampiyonluğu organizasyonunu gerçekleştiriyoruz. Sezon boyunca ulusal yarışmalarımızı farklı branşlarda hayata geçirmeye devam edeceğiz. Paletli yüzme branşımız en başarılı branşlarımız arasında. Yarışmalara katılan değerli sporcularımızın daha başarılı olmaları için her türlü çabayı göstereceğiz." ifadelerini kullandı.
Şampiyona, 17 Mart Pazar günü sona erecek.
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