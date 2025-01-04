Palut: 'Kazanmayı hak ettik!'

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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, "Sahaya ortaya konan oyun ve alınan skor oranlamasına baktığınız zaman biz de hayal kırıklığı yaratan bir sonuç çünkü kazanmayı bence biz hak etmiştik." dedi.

Palut, oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, istemedikleri bir periyottan sonra çıktıkları bir maç olduğunu belirtti.

Beşiktaş maçının tekrar kendileri için galibiyetlere dönüş için bir fırsat olduğunu dile getiren Palut, "Yüksek tempoda oynamamız gerekiyordu. Çünkü Beşiktaş takımı ofansif manada yüksek tempo oynayan takımlara karşı bazen sıkıntı yaşıyordu. Dikkat etmemiz gerekiyordu. Beşiktaş'ın ofansta tempoyu bir anda değiştiren oyunculara dikkat etmemiz ve basit top kaybı yaparak rakibe hızlı geçiş şansı vermememiz gerekiyordu." diye konuştu.

Palut, ilk 40 dakikaya baktıklarını zaman çok önemli bir performansın sahada olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Süper Lig'de görmeye alışık olmadığımız bir tempo, atak ve bir pozisyon yoğunluğu takımım adına sahadaydı. Bu süreci maalesef sadece bir golle taçlandırabildik. 40-45 dakika arası Beşiktaş'ın iki tane tehlikeli bölgeden frikikleri oldu. Kaptırdığımız top sonrasında da çabuk geçişle silahlarını kullandılar ve beraberliği yakaladılar."

İkinci yarı Beşiktaş'ın biraz daha topa sahip olarak göründüğünü, bunu pozisyona dönüştürme anlamında onlara şans vermediklerini anlatan Palut, şunları söyledi:

"Özellikle 60. dakikadan sonra tekrar ataklarımızı yoğunlaştırdık. Pozisyonlar bulduk ama maalesef ikinci golü atamadık. Son dakika bir fırsatımız yine oldu. O da tahmin ediyorum ince bir ofsaytta takıldı ve 1-1 berabere kaldık. Sahaya ortaya konan oyun ve alınan skor oranlamasına baktığınız zaman biz de hayal kırıklığı yaratan bir sonuç çünkü kazanmayı bence biz hak etmiştik. Oyuncularımı kutluyorum. Gerçekten seyircilerimiz çok büyük destek verdiler. Onlar evlerine bir galibiyetle göndermek isterdik. Maalesef bunu başaramadık. Beşiktaş takımına da geri kalan maçlarda başarılar diliyorum."

Palut, bir gazetecinin ofsayttan iptal edilen golle ilgili sorusuna ise "Herkes için kullanılan bir teknoloji. Enteresan pozisyonlar bizi buluyor. Özellikle ofsayttan iptal edilen goller genelde bizi buluyor. Ben buna saygı duymak zorundayım. Güven noktasında içimiz huzurlu mu? Hayır. Mustafa Bey de çok hızlı karar verdi. AVAR koltuğunda harcanmaması gereken Türk futbolunun güzide bir değeri. Onu sahada yağmurda, çamurda risk alırken ve bayrak kaldırırken görmek istiyoruz. Tez zamanda bu değerden faydalanmamız lazım. Elimizde böyle bir hakem var. Yabancı hakemleri konuşuyoruz. Mustafa Bey'e kariyeri için bence güzel bir adım oldu. Onu sahalarda görmek istiyoruz." şeklinde cevap verdi.