Palut, Konyaspor-Başakşehir 0-0 biten maçta tempoyu skora çeviremediklerini söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Palut, Konyaspor-Başakşehir 0-0 biten maçta tempoyu skora çeviremediklerini söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Palut, Konyaspor-Başakşehir 0-0 biten maçta tempoyu skora çeviremediklerini söyledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konyaspor, Trendyol Süper Lig 7. haftasında sahasında Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı. Teknik Direktör İlhan Palut, ofansif tempoyu artırdıkları bölümlerde skoru değiştiremediklerini belirtti.

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Başakşehir karşısında ofansif anlamda tempolarını arttırdıkları bölümleri skora çeviremedik söyledi.

Trendyol Süper Lig 7. haftasında Konyaspor sahasında karşılaştığı Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Bugün kazanarak dönüp kafamızı yukarı kaldırmak istiyorduk, bu niyetle hazırlandık. Bizim de milli takım oyuncuları günbegün aramıza katıldılar ve bu maçın hazırlıklarını hızlandırdık. Defansif manada maç boyunca rakibi önde karşıladık. Çünkü Başakşehir, 3. bölgeye yerleştiği zaman etkili olabilen bir takım. Burada onları kalemizden uzak tutmaya çalıştık. Zaten ikinci yarıda gördünüz sadece Muhammed Şengezer'le direkt toplar denediler 3. bölgeye. Ofansif iyi olan bir rakibe karşı pozisyon vermediğimiz bir maçtı. Kendi adımıza geldiğimiz zaman daha önceki maçlarda 3. bölgeye geldiğimiz zaman ceza sahasında az adamla bulunuyorduk. Bunun çalışmalarını yapmıştık. Burada 3. bölgeye çıkışlarımızda yeterli kalabalık vardı. Ama içerideki adamı buluşturup son noktayı koyma adına beklediğimiz verimlilikte değildik. İyi pozisyonlarımız da oldu ama burada onlar da golle sonuçlanmadı, karşı karşıya pozisyonlar ama bunlarda da zaten ofsaytlar da söz konusuydu. Sonuç olarak her ne kadar defansif anlamda çok başarılı bir oyun ortaya koyduysak da disiplinli son ana kadar dikkatli bir oyun ortaya koyduysak da ofansif anlamda periyot periyot tempomuzu arttırdığımız bölümleri skora çeviremedik ve maç 0-0 bitti" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Trendyol Süper Ligİlhan PalutBaşakşehirKonyasporFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Marmara’daki deprem sonrası 3 uzmandan peş peşe açıklamalar Marmara'daki deprem sonrası 3 uzmandan peş peşe açıklamalar
187 milyarlık fon vurgununda hesap zamanı Ünlü isim de listede 187 milyarlık fon vurgununda hesap zamanı! Ünlü isim de listede
DEM Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığını destekleyecek mi Çandar 4 şart saydı DEM Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığını destekleyecek mi? Çandar 4 şart saydı
Cenazedeki dekoltesi eleştirilmişti İpek Tanrıyar’dan açıklama geldi Cenazedeki dekoltesi eleştirilmişti! İpek Tanrıyar’dan açıklama geldi
Aliyev geri adım atmıyor Başörtüsü tartışmalarını alevlendirecek hamle Aliyev geri adım atmıyor! Başörtüsü tartışmalarını alevlendirecek hamle
Manisa’da katliam gibi kaza Yolcu otobüsüyle tır çarpıştı: 11 ölü, 27 yaralı Manisa’da katliam gibi kaza! Yolcu otobüsüyle tır çarpıştı: 11 ölü, 27 yaralı
17:45
Dünyaca ünlü futbolcu Palmer, maçın ardından evine yürüyerek gitti
Dünyaca ünlü futbolcu Palmer, maçın ardından evine yürüyerek gitti
17:30
İlk kez milli takıma seçilmişti Adil Demirbağ’dan korkutan sakatlık
İlk kez milli takıma seçilmişti! Adil Demirbağ'dan korkutan sakatlık
17:26
Trump: Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesine varıldı
Trump: Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesine varıldı
17:11
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman’dan Özgür Özel’e “Siyasi zübük ve dolandırıcı“ suçlaması
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman'dan Özgür Özel'e "Siyasi zübük ve dolandırıcı" suçlaması
17:09
Ünlü futbolcudan Kayseri şehri için olay sözler: Herkes sizi dolandırmaya çalışıyor
Ünlü futbolcudan Kayseri şehri için olay sözler: Herkes sizi dolandırmaya çalışıyor
15:49
Suudi Arabistan’dan ağır misilleme 12 kişinin öldüğü saldırıya yanıt gecikmedi
Suudi Arabistan'dan ağır misilleme! 12 kişinin öldüğü saldırıya yanıt gecikmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2026 18:06:37. #.0.3#
SON DAKİKA: Palut, Konyaspor-Başakşehir 0-0 biten maçta tempoyu skora çeviremediklerini söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei