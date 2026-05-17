Palut'tan Bahis Yükü Eleştirisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Palut'tan Bahis Yükü Eleştirisi

Palut\'tan Bahis Yükü Eleştirisi
17.05.2026 20:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konyaspor teknik direktörü İlhan Palut, bahis oynamanın futbolun ruhuna aykırı olduğunu belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında konuk oldukları Zecorner Kayserispor'a 2-1 yenilen TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut, "Futbol sahada güzel, futbolun mücadelesi güzel. Hiç kimse iddia falan oynamasın." dedi.

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Palut, geçen hafta camia olarak üzüldükleri bir maç oynadıklarını söyledi.

Oynayacakları Türkiye Kupası finali öncesi sakat oyuncuları olduğunu aktaran Palut, şöyle konuştu:

"Sakatları bir şekilde Trabzonspor finaline yetiştirmeye çalışıyoruz. Bunun dışında çok yük binen oyuncular var. Gördüğünüz gibi buraya gençlerle desteklediğimiz ve çok fazla forma şansı bulamayan oyunculardan oluşan bir kadroyla geldik. Oyuncularımın mücadelesinden genel manada memnunum. Başa baş bir oyun oldu. Biz de kazanabilirdik."

Keyifli bir mücadele sergilendiğini vurgulayan Palut, "İnsan her maçı kazanmak ister. Bir teknik adam olarak ligi en yüksek puanla en iyi yerde bitirmek istiyorsunuz ama bazen de önemli maçlar öncesinde bazı hamleler yapmak zorunda kalabiliyorsunuz." diye konuştu.

Maçı kazanan Kayserispor'u tebrik eden Palut, tüm oyuncuların iyi mücadele ettiğini kaydetti.

Konya'ya döndükten sonra Türkiye Kupası finaline hazırlanmaya başlayacaklarını belirten Palut, "Tedavileri süren durumları son dakika belli olacak oyuncularım var. Onları da takip edeceğiz ve en güçlü bir şekilde, en kararlı bir şekilde final maçını inşallah oynayacağız." diye konuştu.

Bir gazetecinin "Şikeye bulaşan takımlar kümeye mi düşmeli yoksa puan silme cezası mı verilmeli? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Palut, "İlhan Palut olarak şunu söyleyebilirim. Futbol sahada güzel, futbolun mücadelesi güzel. Hiç kimse iddia falan oynamasın, gerek yok. Futbol rekabeti güzel, seyretmesi güzel, çok keyifli bir spor. Bunu bir bahis malzemesine çevirmek bence futbolun ruhuna aykırı. Tabii ki herkes özgür ama kimse keşke oynamasa." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Magazin, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Palut'tan Bahis Yükü Eleştirisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
İstanbul’da hayatın iki farklı yüzü aynı karede İstanbul'da hayatın iki farklı yüzü aynı karede
Bayram öncesi otobüs biletlerinde yeni düzenleme Tam ücret iadesi zorunlu oldu Bayram öncesi otobüs biletlerinde yeni düzenleme! Tam ücret iadesi zorunlu oldu
Adana’da esnaf sel suyunda sörf yaptı Adana'da esnaf sel suyunda sörf yaptı
“Kız meselesi“ yüzünden genci öldüresiye dövüp 6 yerinden bıçakladılar "Kız meselesi" yüzünden genci öldüresiye dövüp 6 yerinden bıçakladılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor

21:24
Çorlu’da iki polisi şehit eden caniyi linçten yine polis kurtardı
Çorlu’da iki polisi şehit eden caniyi linçten yine polis kurtardı
20:26
Vincent Aboubakar, Süper Lig şampiyonuna transfer olma yolunda
Vincent Aboubakar, Süper Lig şampiyonuna transfer olma yolunda
20:08
Trump: İran için zaman daralıyor ve çok hızlı hareket etmeleri gerekiyor, yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak
Trump: İran için zaman daralıyor ve çok hızlı hareket etmeleri gerekiyor, yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak
20:05
Aksaray’da temizlik için kuyuya giren 4 kişiden 3’ü hayatını kaybetti
Aksaray'da temizlik için kuyuya giren 4 kişiden 3'ü hayatını kaybetti
19:56
Canlı skor ve puan durumu: Süper Lig’de küme düşen son takım belli oluyor
Canlı skor ve puan durumu: Süper Lig'de küme düşen son takım belli oluyor
17:54
Diyarbakır’da 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Diyarbakır'da 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 22:00:46. #7.13#
SON DAKİKA: Palut'tan Bahis Yükü Eleştirisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.