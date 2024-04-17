Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, Dokuzkavaklarspor U16 takımını Türkiye Şampiyonası\'na uğurladı

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Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, Denizli'de U16 Play-off müsabakalarında grubunu ikinci tamamlayarak Türkiye Şampiyonası'nda Denizli'yi temsil etme hakkı kazanan Dokuzkavaklar spor U16 takımını Uşak'a uğurladı.

Denizli'de U16 Play-off aşamasında elde ettiği başarıyla Türkiye Şampiyonası'na katılan takımlardan biri de Dokuzkavaklarspor oldu. 18-21 Nisan tarihlerinde oynanacak U16 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe müsabakaları için Uşak'a giden genç sporcuları Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur ve Başkan Yardımcısı Uğur Çizmecioğlu uğurladı. Gençlere şampiyonada başarılar dileyen Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, "Denizli'mizde, Pamukkale'mizde başarılı sporcuların olması bizler için çok önemli. Spor ve sporcunun her zaman destekçisi olacağız. Gençlerimizin spor yapması, kötü alışkanlıklardan uzak durması ilk amacımız. Gençlerimizin başarılı olması için destekleyeceğiz. Pamukkale'mizde spor yapmayan genç kalmayacak. Zeki, çevik ve ahlaklı sporcularımızın yetişmesi için çalışacağız. Dokuzkavaklarspor'un genç sporcularına Türkiye Şampiyonası'nda başarılar diliyorum. Pamukkale'mizi, Denizli'mizi gururlandıracaklarından şüphem yok" dedi. - DENİZLİ