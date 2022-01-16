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Pamukkale Belediye Spor Kulübü'nün engelli badminton takımı faaliyete geçti - Son Dakika

Pamukkale Belediye Spor Kulübü'nün engelli badminton takımı faaliyete geçti

16.01.2022 22:45
Pamukkale Belediye Spor Kulübü'nün engelli badminton takımı faaliyete geçti

Pamukkale Belediye Spor Kulübü, aktif branşlara bir yenisini daha ekledi.

Pamukkale Belediye Spor Kulübü, aktif branşlara bir yenisini daha ekledi. Mavi-beyazlı kulüp bedensel ve işitme engelliler badminton branşını aktif hale getirdi. Sporun her dalında yer almak istediklerini söyleyen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Sporda 12. branşımızı aktif hale getirdik, sporun her dalında aktif olmak istiyoruz" dedi.

Pamukkale Belediyespor'un tekerlekli sandalye basketbol, kadın voleybol, basketbol, halter, karate, kick boks, dart, masa tenisi, güreş, taekwondo ve okçuluk branşlarından sonra faaliyete geçen 12. branşı bedensel ve işitme engelliler badminton takımı oldu. Denizli'deki ilk işitme ve bedensel engelliler badminton takımının oluşturulduğunu belirten antrenör İpek Köse "Denizli'de badmintonda bedensel ve işitme engelliler adına yeni bir sayfa açtık. Bu açtığımız sayfa çocuklarımızın yürekleri gibi çok saf ve temiz. Onlarla bu yolda hem kaderlerine hem hayatlarına güzel yarınlar sunmak için çabalıyoruz. Bu yolda ilk başta ailelerimizin ve çocuklarımızın ön yargıları vardı. Çocuklarımızın ailelerinde başarabilir mi, anlayabilir mi, uygulayabilir mi korkusu oluyor. Ancak badmintona başladıktan sonra tüm çocuklarımızın hayatlarında olumlu yönde birçok değişim oldu. Çocuklarımız spora başlamadan önce okullarında çekingen davranıyorlardı, spora başladıklarından sonra velilerden özgüven kazandıklarını, daha aktif bir hale dönüştüklerini duyuyorum ve bu beni çok mutlu ediyor. Badminton ailesi olarak bizim buradaki ilk amacımız çocuklarımıza hayatlarını oldukları gibi sevdirmek, onları hayata kazandırmak. İkinci hedefimiz ise bu çocuklarımızın her birini milli sporcu yaparak Avrupa'ya, Olimpiyatlara yollamak. Çok sıkı antrenmanlar yaptığımız için bu hedeflerimize kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum. Bu hedeflere yürümemizde bize destek olan Pamukkale Belediyemize, Avni Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Tüm engelli çocuklarımızı bize katılmaya davet ediyoruz" dedi.

"Kendime güvenim arttı"

Takımın oyuncularından Aslı Göğmen "Bu spora başladıktan sonra kendime güvenim arttı. Daha önceden herhangi bir sporla uğraşmıyordum, badminton sayesinde spor yapmaya başladım. Badmintona başlayınca hedeflerim değişti, daha yükseklere ulaşabileceğime inancım arttı. Bize bu fırsatları sunan, destek olan Pamukkale Belediyesine teşekkür ediyorum" şeklinde konuşurken takımın 15 yaşındaki sporcusu Ahmet Eren Öztürk ise "Badminton sporuyla birlikte hayatın sadece okuldan ibaret olmadığını, okul dışı aktivitelerin de hayatımda önemli bir yeri olduğunu anladım. Bu spor daha fazla sosyalleşmemi, yeni arkadaşlar edinmemi sağladı. Bizden desteklerini esirgemeyen Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki'ye teşekkür ediyorum" dedi.

İlk turnuva Kütahya'da

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunun 2022 faaliyet programında yer alan Türkiye İşitme Engelliler Badminton Şampiyonası 24 ile 26 Ocak 2022 tarihleri arasında Kütahya'da gerçekleşecek. Pamukkale Belediyespor bedensel ve işitme engelliler badminton takımı burada ilk turnuvasına 7 sporcu ile katılacak. Minikler kategorisinde Burak Kurt, Ömer Aydoğdu ve Muhammed Alsan mücadele ederken, Yıldızlar kategorisinde Hasan Ali Babaak ile Tunahan Tanrıöver, Bütünler kategorisinde ise Buse Önce ile Aslı Göğmen Pamukkale Belediyespor adına madalya için mücadele edecekler.

"Spor gençler için çok önemli"

Pamukkale Belediyespor Onursal Başkanı ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, mavi-beyazlı kulübün her geçen gün büyümeye devam ettiğini ifade ederek, "Sporun her dalında yer almayı istiyoruz. Bizim hedefimiz sporu bu şehrin bu ilçenin en ücra yerlerine kadar ulaştırabilmek. Böylelikle şehrimizdeki yetenekli olup fırsat bulamamış çocuklarımıza, gençlerimize olanak sağlamak, onları profesyonel spor imkanlarıyla tanıştırmak. Pamukkale Belediyespor bedensel ve işitme engelliler badminton takımımız 12. branşımız olarak faaliyete geçti. Pamukkale'de Denizli'de işitme engelliler için bir badminton takımını ilk defa biz oluşturmuş durumdayız. Sporcularımızın bizleri gururlandıracağından şüphemiz yok. 24-26 Ocakta Pamukkale'miz, Denizli'miz için ilk turnuvalarına çıkacaklar. Ben takımımızın hem kulübümüz hem belediyemiz hem de Denizli'mizin adını başarıyla duyuracağına inanıyor, başarılar diliyorum" dedi. - DENİZLİ

Pamukkale Belediye Spor Kulübü'nün engelli badminton takımı faaliyete geçti
Pamukkale Belediye Spor Kulübü'nün engelli badminton takımı faaliyete geçti
Pamukkale Belediye Spor Kulübü'nün engelli badminton takımı faaliyete geçti
Pamukkale Belediye Spor Kulübü'nün engelli badminton takımı faaliyete geçti
Pamukkale Belediye Spor Kulübü'nün engelli badminton takımı faaliyete geçti
Pamukkale Belediye Spor Kulübü'nün engelli badminton takımı faaliyete geçti

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Badminton, Pamukkale, Avni Örki, Denizli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Pamukkale Belediye Spor Kulübü'nün engelli badminton takımı faaliyete geçti - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Pamukkale Belediye Spor Kulübü'nün engelli badminton takımı faaliyete geçti - Son Dakika
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