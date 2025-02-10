Pamukkale Belediyespor Masa Tenisi İl Şampiyonu Oldu

Spor

Masa Tenisi Büyükler İl Şampiyonası hafta sonu çekişmeli maçlara sahne olurken, şampiyon Pamukkale Belediyespor oldu.

2024-2025 Sezonu Kulüpler Masa Tenisi Büyükler yarışmaları hafta sonu Çok Amaçlı Spor Salonunda yapıldı. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen yarışmalara 13 kulüpten 41 sporcu katıldı. Müsabakaların sonunda Denizli Büyükşehir Belediyespor Kulübü (B) 4'üncü, Doğan Spor Kulübü 3'üncü olurken oynan final maçında Denizli Büyükşehir Belediye Spor Kulübüne (A) üstünlük kuran Pamukkale Belediyespor şampiyon oldu. Denizli Büyükşehir Belediyespor Kulübü (A) 2'inci oldu. Pamukkale Belediyesporlu sporculara ödül töreniyle kupa ve madalyaları takdim edildi. - DENİZLİ