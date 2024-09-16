Pamukkale'de Uluslararası Granfondo Bisiklet Yarışları Sona Erdi - Son Dakika
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Pamukkale'de Uluslararası Granfondo Bisiklet Yarışları Sona Erdi

Pamukkale\'de Uluslararası Granfondo Bisiklet Yarışları Sona Erdi

Beyaz Cennet Pamukkale'de düzenlenen Uluslararası 1. Pamukkale Granfondo Bisiklet Yol Yarışları, 8 ülkeden 452 sporcunun katılımı ile başarıyla tamamlandı. Törende dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.

16.09.2024 19:51  Güncelleme: 19:53
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Beyaz Cennet Pamukkale'de ilk kez düzenlenen Uluslararası 1. Pamukkale Granfondo Bisiklet Yol Yarışları sona erdi. Farklı yaş kategorilerinde 8 ülkeden 452 sporcunun mücadele ettiği yarışlar sonunda Kocaçukur'da düzenlenen törende ödüller sahiplerini buldu.

UNESCO Dünya Mirası listesindeki Pamukkale, uluslararası bir spor organizasyonuna daha ev sahipliği yaptı. Denizli Valiliği himayesinde Gençlik Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen 1. Pamukkale Uluslararası Granfondo Bisiklet Yol Yarışları, beyaz cennet Pamukkale travertenleri yanında 15 Eylül Pazar günü saat 08.00'de Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman'ın damalı bayrağı sallamasıyla start aldı. Birçok kurum ve kuruluşun sponsor desteği verdiği yarışlarda, 8 ülkeden 452 sporcunun kayıt yaptırdığı açıklanırken, lisanslı ya da lisanssız sporcuların yanısıra her yaştan yerli ve yabancı pek çok bisiklet tutkunu da bisikletleriyle gelerek organizasyona katılabilme imkanı buldu. Pamukkale, Üzerlik, Salihağa, Eskihisar, Akhan ve Pınarkent arasında gerçekleşen yarışlar; 54 km.'lik Kısa Parkur ile 84 km.'lik Uzun Parkur olarak şartlandı.

Pamukkale Travertenlerinin muhteşem güzelliği eteklerinde start alan ve heyecanlı mücadelelere sahne olan yarışmalar sonunda, Kocaçukur'da düzenlenen törende dereceye giren sporculara ödüllerini Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Vali Yardımcısı Kenan Eskin, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Hıdır Ayçiçek, Merkezefendi İlçe Kaymakamı Abdullah Demir, Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman ile Büyükşehir Belediye Spor Daire Başkanı Ayşe Sarıkaya ve organizasyon sponsoru firmaların yetkilileri takdim etti.

"Spor turizmine büyük önem veriyoruz"

Organizasyona ev sahipliği yapan Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, bu yıl birincisi gerçekleşen Uluslararası Pamukkale Granfondo Bisiklet Yol Yarışlarının önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini söyleyerek, dereceye giren tüm sporcuları tebrik etti. Gerçekleşen spor organizasyonlarıyla Denizli'yi spor turizminde de marka şehir yapma hedefine adım adım ilerlediklerini kaydeden İlman, emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Pamukkale'de Uluslararası Granfondo Bisiklet Yarışları Sona Erdi - Son Dakika

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