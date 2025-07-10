Pamukören Spor Tesisleri Yenilendi, Modern Bir Spor Kompleksi Haline Geldi - Son Dakika
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Pamukören Spor Tesisleri Yenilendi, Modern Bir Spor Kompleksi Haline Geldi

Pamukören Spor Tesisleri Yenilendi, Modern Bir Spor Kompleksi Haline Geldi
10.07.2025 15:39  Güncelleme: 15:42
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Aydın'ın Kuyucak ilçesinde bulunan Pamukören Spor Tesisleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle kapsamlı bakım ve onarım sonrası yeniden hizmete açıldı. Tesis, modern bir görünümle bölge gençliğine hizmet verecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle Aydın'ın Kuyucak ilçesine bağlı Pamukören Mahallesi'nde yer alan ve Pamukören Belediyesi'nden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne devredilen Pamukören Spor Tesisleri, kapsamlı bakım ve onarım çalışmalarının ardından modern bir görünüme kavuşarak yeniden hizmete açıldı.

Toplamda farklı alanlarda yürütülen yenileme çalışmaları ile tesis, bölge gençliğine ve sporseverlere çok amaçlı bir spor kompleksi olarak kazandırıldı. Tesiste yer alan 800 metrekarelik alanda bulunan 5 kulvarlı yarı olimpik yüzme havuzu ve çocuk yüzme havuzu tamamen elden geçirilerek güvenli ve hijyenik bir şekilde yeniden kullanıma hazır hale getirildi. Aynı şekilde, 900 metrekarelik tenis kortu ve 300 metrekarelik sosyal tesisin de bakım ve onarım çalışmaları başarıyla tamamlandı. 4 bin kişilik stadyumda, 3 soyunma odası, 2 hakem odası ve 1 toplantı odası yer alırken, stadın iç ve dış bakımları yapılıp, tribünlere taraftar koltukları eklendi ve elektrik tesisatları tamamen yenilendi. Ayrıca sentetik sahada da tribün konforu artırılarak taraftar koltukları monte edildi.

Tesis genelinde aydınlatma direklerinin montajı, projektör bakımları, çeşitli motorların teknik bakımı, güvenlik kamera sistemlerinin kurulumu ve sosyal tesis mutfağının bakım onarımı da yapıldı. Tenis kortlarına 700 adet yeni tribün koltuğu kazandırılırken, genel peyzaj çalışmalarıyla çevre düzenlemesi tamamlandı. Elektrik altyapısı elden geçirilerek tesisin tüm bölümlerinde sürdürülebilir enerji erişimi sağlandı.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen yenileme çalışmaları sayesinde Pamukören Spor Tesisleri, yalnızca sporcular için değil, her yaştan vatandaşın sağlıklı yaşamla buluşabileceği bir merkez haline gelmiştir. Bölge gençliğinin daha geniş imkanlara sahip modern bir tesiste spor yapabilmesine imkan tanıyan bu yatırım, sporun tabana yayılması ve altyapının güçlendirilmesi hedeflerine güçlü bir katkı sunmaktadır" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika Spor Pamukören Spor Tesisleri Yenilendi, Modern Bir Spor Kompleksi Haline Geldi - Son Dakika

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