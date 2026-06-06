Panama, 2026 Dünya Kupası'nda

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğindeki 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Panama Milli Takımı, turnuvaya ikinci kez katılıyor.

İngiltere, Hırvatistan ve Gana ile L Grubu'nda yer alan Panama'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

Danimarka doğumlu teknik direktör Thomas Christiansen yönetimindeki Panama, CONCACAF Dünya Kupası Elemelerinde 2. turda, D Grubu'nu 12 puanla lider bitirerek üst tura yükseldi.

3. turda A Grubu'nda Surinam, Guatemala ve El Salvador ile mücadele eden Panama, 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlikle namağlup lider olarak Dünya Kupası vizesini aldı.

Öne çıkan oyuncular

2026 Dünya Kupası, uzun yıllardır Panama Milli Takımı'nın omurgasını oluşturan deneyimli jenerasyon için son büyük turnuva niteliği taşıyor.

Takım kaptanı Anibal Godoy, orta sahadaki liderliği ve tecrübesiyle Panama'nın en önemli isimlerinden biri olurken, takımın hücumdaki yaratıcılık yükünü ise Meksika ekibi Pumas UNAM'da forma giyen Adalberto Carrasquilla taşıyor.

Panama'nın kadrosunda Beşiktaş'ta forma giyen Amir Murillo da bulunuyor.

Dünya Kupası geçmişi

Panama, Dünya Kupası tarihinde ilk kez 2018 yılında Rusya'da düzenlenen turnuvada mücadele etti.

Belçika, İngiltere ve Tunus'un yer aldığı grupta üç maçını da kaybeden Panama, organizasyona grup aşamasında veda etti. Ancak İngiltere karşısında alınan 6-1'lik yenilgide Felipe Baloy'un attığı gol, ülkenin Dünya Kupası tarihindeki ilk golü olarak kayıtlara geçti.

Kadro

Kaleci: Orlando Mosquera (Al Fayha), Luis Mejia (Nacional), Cesar Samudio (Marathon)

Savunma: Cesar Blackman (Slovan Bratislava), Jorge Gutierrez (Deportivo La Guaira), Amir Murillo (Beşiktaş), Fidel Escobar (Saprissa), Andres Andrade (LASK), Edgardo Farina (Pari Nizhny Novgorod), Jose Cordoba (Norwich City), Eric Davis (Plaza Amador), Jiovany Ramos (CAI), Roderick Miller (Turan Tovuz)

Orta saha: Annibal Godoy (San Diego), Adalberto Carrasquilla (UNAM), Carlos Harvey (Minnesota United), Cristian Martinez (Ironi Kiryat Shmona), Jose Luis Rodriguez (Juarez), Cesar Yanis (San Carlos), Edgar Yoel Barcenas (Mazatlan), Alberto Quintero (Plaza Amador), Azaria Londono (Alianza)

Forvet: Ismael Diaz (Leon), Cecilio Waterman (Universidad de Concepcion), Jose Fajardo (CAI), Tomas Rodriguez (Monagas)

Maç takvimi

18 Haziran (TSİ 02.00): Gana-Panama (Toronto Stadı)

24 Haziran (TSİ 02.00): Panama-Hırvatistan (Toronto Stadı)

28 Haziran (TSİ 00.00): Panama-İngiltere (New York Stadı)