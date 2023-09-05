Panamalı milli futbolcu Gilberto Hernandez, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika

Panamalı milli futbolcu Gilberto Hernandez, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Son Güncelleme: 05.09.2023 13:56

Panama'nın Colon kentinde taksi şoförünü rehin alarak bir binanın önünde araçtan inen silahlı saldırganlar, Panamalı milli futbolcu Gilberto Hernandez'in de aralarında bulunduğu grubun üzerine ateş açtı. Saldırıda 26 yaşındaki futbolcu hayatını kaybederken olayın failleri kaçtı.

Panamalı milli futbolcu Gilberto Hernandez, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Ülke basınında yer alan haberlere göre, taksi şoförünü rehin alarak Panama'nın Colon kentindeki bir binanın önünde araçtan inen silahlı saldırganlar, aralarında Hernandez'in de olduğu bir grubun üzerine ateş açtı. Saldırı neticesinde hayatını kaybeden 26 yaşındaki Hernandez'in yanı sıra 7 kişi yaralandı.

SALDIRININ NEDENİ BELLİ DEĞİL

Son aylarda uyuşturucu kartelleri arasında birçok çatışmanın yaşandığı Colon kentinde, Hernandez'e gerçekleştirilen saldırının gerekçesi ise henüz netleşmedi.

Panamalı milli futbolcu Gilberto Hernandez, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

KARTEL SAVAŞLARINDA 50'DEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

40 bin kişinin yaşadığı kentte, karteller arasında bu yıl yaşanan savaşlarda 50'den fazla kişi öldürüldü. Stoper bölgesinde oynayan Gilberto Hernandez, Panama Milli Takımı'nda ise iki maçta görev almıştı.

Panama, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Panamalı milli futbolcu Gilberto Hernandez, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Panamalı milli futbolcu Gilberto Hernandez, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
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