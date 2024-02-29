Panathinaikos, Aris'i 2-0 mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Panathinaikos, Aris'i 2-0 mağlup etti

Yunanistan Süper Ligi'nde Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos, evinde konuk ettiği Aris'i 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekip, Anastasios Bakasetas ve Fotis Ioannidis'in golleriyle galibiyete ulaştı. Bu sonuçla Panathinaikos puanını 55'e çıkardı ve Aris ise 41 puanda kaldı.

29.02.2024 00:03  Güncelleme: 00:06
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Yunanistan Süper Ligi'nde teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, konuk ettiği Aris'i 2-0 yendi.

Ligin 25. haftasında oynanan maçta ev sahibi ekip, 3. dakikada Anastasios Bakasetas'ın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı da bu skorla tamamlandı.

Maçın 52. dakikasında Panathinaikos, Fotis Ioannidis'in penaltıdan bulduğu golle farkı ikiye çıkardı ve maç da bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla Panathinaikos, puanını 55'e çıkarırken Aris ise 41 puanda kaldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Panathinaikos, Aris'i 2-0 mağlup etti - Son Dakika
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