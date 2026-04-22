Panathinaikos, EuroLeague'de Play-off'a Yükseldi!

Üye Girişi
Son Dakika Logo

22.04.2026 00:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) play-in etabında Panathinaikos, sahasında Monaco'yu 87-79 yenerek play-off'ta Valencia Basket'in rakibi oldu.

Atina'nın Telekom Center Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 23-14 bitiren Panathinaikos, devre arasına da 49-34 üstün girdi.

Üçüncü çeyrekte üstünlüğe ele geçiren Monaco, 23 sayı bulmasına rağmen son periyoda 66-57 geride gitti.

Son periyotta oyunun kontrolünü bırakmayan Yunan ekibi, karşılaşmadan 87-79 galip ayrılan taraf oldu.

Normal sezonu ikinci sırada bitiren Valencia Basket'e rakip olan Panathinaikos'ta, TJ Shorts 21 sayıyla takımın en skoreri oldu.

Monaco'da ise Mike James'in 25 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

Günün diğer maçında, sezonu 9. sırada noktalayan Barcelona, sahasında play-in'e 10. ve son basamaktan giren Kızılyıldız'ı ağırladı.

Karşılaşmadan 80-72 galip ayrılan Barcelona, son play-off bileti için Panathinaikos'a kaybeden Monaco ile mücadele edecek.

Bu maçın galibi ise play-off'ta normal sezonun lideri Olympiakos ile eşleşecek.

Kaynak: AA

Panathinaikos, Valencia, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
23:27
Ankara'da askeri helikopter kazası! Bakanlıktan açıklama geldi
23:14
Fenerbahçe, 120+2'nci dakikada yıkıldı! Kupada ilk yarı finalist Konyaspor
23:13
"Trump, İran ile ateşkesi uzatıyorum" dedi, Tahran'dan "Tanımıyoruz" yanıtı geldi
22:52
İran ve ABD, Pakistan'a gitmiyor! Barış görüşmeleri iptal oldu
22:39
Gösteri öncesi seyirciyle tartışan Müjdat Gezen rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
21:37
Kahramanmaraş'taki okul saldırganının annesi de tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 00:14:18. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.