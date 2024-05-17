Panathinaikos, Fatih Terim ile yollarını ayırdı

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Sezon ortalarında flaş bir kararla, Panathinaikos'un başına geçen teknik direktör Fatih Terim'in Yunan ekibiyle yollarının ayrıldığı öne sürüldü.

YUNAN BASINI DUYURDU

Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu'nda PAOK'a 4-1 mağlup olan ve şampiyonluk şansını yitiren Panathinaikos'ta Fatih Terim dönemi sona erdi. Yunan basınında çıkan haberlerde, Teknik Direktör Fatih Terim ile yolların ayrıldığı dile getirildi.

İSTENENİ VEREMEDİ

Sezonun kalan bölümünde takımın başına Christos Kontis'in geçeceği de aktarıldı. Yunanistan ekibi ile toplam 26 maça çıkan Terim, 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.