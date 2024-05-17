Panathinaikos, Fatih Terim ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Spor

Panathinaikos, Fatih Terim ile yollarını ayırdı

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Yunan basınında çıkan haberlere göre, Panathinaikos'un Teknik Direktör Fatih Terim ile yollarını ayırdığı ve sezonun geri kalanında Christos Kontis'in takımın başında olacağı belirtildi. Terim, Panathinaikos ile 26 maça çıktı ve 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

17.05.2024 09:08
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Sezon ortalarında flaş bir kararla, Panathinaikos'un başına geçen teknik direktör Fatih Terim'in Yunan ekibiyle yollarının ayrıldığı öne sürüldü.

YUNAN BASINI DUYURDU

Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu'nda PAOK'a 4-1 mağlup olan ve şampiyonluk şansını yitiren Panathinaikos'ta Fatih Terim dönemi sona erdi. Yunan basınında çıkan haberlerde, Teknik Direktör Fatih Terim ile yolların ayrıldığı dile getirildi.

Yunan basını duyurdu! Panathinaikos, Fatih Terim ile yollarını ayırdı

İSTENENİ VEREMEDİ

Sezonun kalan bölümünde takımın başına Christos Kontis'in geçeceği de aktarıldı. Yunanistan ekibi ile toplam 26 maça çıkan Terim, 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

Panathinaikos, Fatih Terim ile yollarını ayırdı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Panathinaikos, Fatih Terim ile yollarını ayırdı - Son Dakika

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    Yorumlar (8)

  • Ankara null: teknik takdik yokki bambam orda yemez 24 3 Yanıtla
  • Cihan Tokcan: Balon Terim 21 3 Yanıtla
  • Emrah Aytekin: Basın toplantısında pek havalı konuşuyordu… Almışlar havasını…fısss 9 0 Yanıtla
  • Meriç Tarım: Zaten oraya gitmesi hataydı. 3 2 Yanıtla
  • aslan null: Balon terim CJKEVKEMFJEKFNF 1 0 Yanıtla
  • SABRİ BAS: tr deki ayak oyunları orada yapamamış olaki oraya b ekşiyi de gönderelim..... 1 0 Yanıtla
  • Gökhan Avlar: Gel bakalım seni bekliyoruz :)) 0 0 Yanıtla
  • Volkan Özkaya: Galatasaray mı orası adamın gözünün yaşına bakmazlar kapının önüne koyarlar adamı 0 0 Yanıtla

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