Panathinaikos hocası Obradovic, 6 kişinin gözaltına alındığı skandala yorum yapmadı

Yunanistan Basketbol Ligi takımlarından Panathinaikos'un başantrenörü Zeljko Obradovic, Yunan basketbolundaki şike ve rüşvet skandalıyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

Deneyimli çalıştıcı, Avrupa Ligi'nde İspanyol temsilcisi Baskonia'yı 85-79 yendikleri maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

İddialarla ilgili çok fazla haber çıktığını belirten Obradovic, "Sadece burada, Yunanistan'da değil; tüm Avrupa'da böyle. Hatta bazıları neler olup bittiğini ben öğrenmeden önce beni arıyor. Nasıl bir yorum yapabilirim ki? Çünkü gerçekten neler olup bittiğini bilmiyorum. Şu anda herhangi bir yorumda bulunmak için uygun bir zaman değil." ifadelerini kullandı.

Yunanistan Basketbol Federasyonu Başkanı Vangelis Liolios ve Avrupa Ligi hakemi Vasiliki Tsaroucha'nın da aralarında bulunduğu 6 kişi, şike ve rüşvet suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.