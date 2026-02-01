Panathinaikos karıştı! Başkan Giannakopoulos\'tan Ergin Ataman\'a olay sözler

Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'ta Başkan Dimitris Giannakopoulos, son olarak ligde Aris karşısında alınan mağlubiyetin ardından sosyal medya hesabından takıma sert eleştiriler yöneltti.
Takımın performansından memnun olmadığını dile getiren Dimitris Giannakopoulos, teknik ekip ve oyunculara istifa çağrısında bulundu.
Giannakopoulos, yaptığı paylaşımda "Baş antrenörler, yardımcı antrenörler… Nerede olduğunuzun farkında bile değilsiniz. Burası Panathinaikos! Umarım Atina'ya geri döndüğünüzde; eğer dönmeye yüzünüz varsa hepiniz istifa edersiniz. Tüm oyuncular da hep birlikte." ifadelerini kullandı.
Giannakopoulos'un bu açıklamaları Yunan basınında da geniş yankı uyandırırken, gözler başantrenör Ergin Ataman'ın alacağı karara çevrildi.
