Panathinaikos karıştı! Başkan Giannakopoulos\'tan Ergin Ataman\'a olay sözler

Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'ta Başkan Dimitris Giannakopoulos, son olarak ligde Aris karşısında alınan mağlubiyetin ardından sosyal medya hesabından takıma sert eleştiriler yöneltti.

ERGİN ATAMAN VE OYUNCULARA İSTİFA ÇAĞRISI

Takımın performansından memnun olmadığını dile getiren Dimitris Giannakopoulos, teknik ekip ve oyunculara istifa çağrısında bulundu.

''DÖNMEYE YÜZÜNÜZ VARSA İSTİFA EDERSİNİZ''

Giannakopoulos, yaptığı paylaşımda "Baş antrenörler, yardımcı antrenörler… Nerede olduğunuzun farkında bile değilsiniz. Burası Panathinaikos! Umarım Atina'ya geri döndüğünüzde; eğer dönmeye yüzünüz varsa hepiniz istifa edersiniz. Tüm oyuncular da hep birlikte." ifadelerini kullandı.

ERGİN ATAMAN CEVABI MERAKLA BEKLENİYOR

Giannakopoulos'un bu açıklamaları Yunan basınında da geniş yankı uyandırırken, gözler başantrenör Ergin Ataman'ın alacağı karara çevrildi.