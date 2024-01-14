Panathinaikos, Fenerbahçe\'nin milli futbolcusu Samet Akaydın\'ı kiraladı

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Yunanistan ekibi Panathinaikos, Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Samet Akaydın'ı sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.
Teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in üstlendiği Panathinaikos, 29 yaşındaki futbolcu ile 2023-2024 sezonu sonuna kadar anlaşma sağladı.
Geçtiğimiz sezonun ocak ayında Adana Demirspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Samet Akaydın, bu sezon Sarı-lacivertliler ile Süper Lig'de 6'sı ilk 11 olmak üzere 10 maçta forma giydi.
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