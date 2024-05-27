Panathinaikos THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı - Son Dakika
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Panathinaikos THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı

Panathinaikos THY Avrupa Ligi\'nde şampiyonluğa ulaştı

Panathinaikos, THY Avrupa Ligi'nde Real Madrid'i mağlup ederek şampiyon oldu. Atina'da coşkuyla karşılanan takım, taraftarlarıyla birlikte zaferlerini kutladı. Başantrenör Ergin Ataman, 7. şampiyonluğu için teşekkürlerini iletti.

27.05.2024 21:21
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Basketbol THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Panathinaikos, Atina'da taraftarlarınca coşkuyla karşılandı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilen Dörtlü Final'de İspanya temsilcisi Real Madrid'i 95-80 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Türk başantrenör yönetimindeki Yunan ekibi Panathinaikos'u, taraftarları Atina'daki Eleftherios Venizelos Havaalanı'nda ve takımlarının salonu OAKA'da bekledi.

Yüzlerce taraftar yeşil beyazlı ekibi havaalanında karşılarken basketbolcular ve teknik heyet, üstü açık bir otobüsle havalimanından salona geldi.

Burada, takımlarını bekleyen taraftarlar hareketli müzikler eşliğinde şampiyonluklarını kutladı.

Otobüsün yaklaşmasıyla, Ataman'ı gören taraftarlar "Ergin Ataman" şeklinde tezahürat yaptı.

Otobüsün üzerinden taraftarlara seslenen Ataman, Panathinaikos'un 7'nci şampiyonluğu için "Siz bize inandınız. Biz size inandık. Bizden 7 yıldız istediniz, 7 yıldız burada. Keyfini çıkarın." diye konuştu.

Taraftarlar da, 8'inci şampiyonluğu da Ataman'la yaşamak istediklerini belirten tezahüratlarda bulundu.

AA muhabirine konuşan Panathinaikos taraftarı Aleksis Ioannou, takımlarının 6. Avrupa şampiyonluğu için, "Harika, çok güzel. Panathinaikos demek, Atina demek. Bugün tüm Atina ve tabii ki tüm Yunanistan sporun keyfini çıkarıyor, harika bir anı kutluyor." dedi.

Ioannou, taraftarların Ataman'ı çok sevdiğini vurgulayarak, "Takımın mentalitesinde büyük değişiklikler yaptı. Panathinaikos olarak bir aile oluşturduk ve bunu görmek harika." diye konuştu.

Taraftarlardan Dimitris Grecelos ise "Panathinaikos her şekilde zaten çok büyük bir takım. Dolayısıyla bu şampiyonluk çok daha yıllar önce yaşanmalıydı. Neyse ki sonunda oldu." ifadesini kullandı.

Grecelos, Ataman'ın çok iyi bir antrenör olduğunun altını çizerek, takımı başarı skalasında üst seviyelere taşıdığını kaydetti.

Katerina Karidaki ise şampiyonluk sevincini şu sözlerle aktardı:

"13 yılın ardından çok büyük bir zafer. Hafta sonu çifte sevinç yaşadık, hem futbolda hem basketbolda. Artık başarıya dönük büyük bir dönüşüm olduğuna inanıyorum. Türkiyeli olan başantrenörümüze de çok teşekkür ediyoruz. Bu yolda bize çok yardımcı oldu. Hepimiz çok neşeli ve mutluyuz."

THY Avrupa Ligi şampiyonluğu

Berlin'deki Uber Arena'da gerçekleştirilen THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonda Fenerbahçe Beko, Real Madrid ve Olympiakos'la şampiyonluk mücadelesi veren Panathinaikos, ilk maçta Fenerbahçe Beko'yu 73-57 yenerek finale yükselmişti.

Olympiakos'u mağlup eden Real Madrid'le finalde karşılaşan Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, ilk yarıyı geride kapatmasına karşın ikinci devredeki sert savunmasıyla maçı 15 sayı farkla 95-80 kazanarak dün THY Avrupa Ligi'nin şampiyonu olmuştu.

Ataman, Panathinaikos'a 7'nci şampiyonluğunu yaşatırken, kendisi de 6. Avrupa şampiyonluğunu Panathinaikos'la yakalamıştı.

Kaynak: AA

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