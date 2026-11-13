Papp Cup\'ta 60 kiloda Avrupa\'yı temsil edecek Gizem Özer, altın madalya hedefliyor

World Boxing tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek kıtalar arası turnuvada Avrupa'yı kadınlar 60 kiloda milli boksör Gizem Özer temsil edecek.

Macaristan'da yarın düzenlenecek Papp Cup Turnuvası'nda Avrupa ve Amerika kıtalarından farklı kilolarda 5'er kadın ve 5'er erkek sporcu karşı karşıya gelecek.

Avrupa kıtasını 60 kiloda temsil etmek üzere davet edilen Gizem, Amerika kıtasından rakibiyle karşılaşacak.

Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını tamamlayan milli boksör Gizem Özer, AA muhabirine, son olarak Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'na katıldığını söyledi.

Şampiyonadan bronz madalya ile döndüğünü belirten Gizem, "Daha önce U22 kategorisinde Avrupa ikinciliği elde etmiştim. Büyükler kategorisindeki ilk Avrupa madalyam olduğu için benim açımdan çok kıymetli. Bundan sonraki süreçte madalyamın rengini altına çevirmek için mücadele edeceğim." dedi.

"Avrupa ve Amerika arasında büyük bir mücadele bizleri bekliyor"

Gizem Özer, ilk kez düzenlenecek kıtalar arası turnuvada mücadele edecek olmanın kendisini heyecanlandırdığını dile getirerek organizasyona özel olarak davet edildiğini anlattı.

Turnuvaya 20 gün önce davet aldığını aktaran milli sporcu, "Avrupa ve Amerika arasında büyük bir mücadele bizleri bekliyor. Ben de 60 kiloda Avrupa'yı temsil edeceğim. Bunun için hazırlıklarımı sürdürüyorum. İlk kez yaşayacağım bir deneyim olacak. Turnuvada Amerika kıtasından bir rakiple tek maç yapacağım. İnşallah o karşılaşmayı kazanıp altın madalyamı alarak ülkeme dönmek istiyorum." diye konuştu.

Antrenör Salim Dalbudak ise Gizem Özer'in Türkiye'yi ve Avrupa kıtasını temsil edeceğine işaret ederek "Hedefimiz ülkemize güzel bir sonuçla dönmek. Böyle organizasyonlar sporcuların kendilerini daha önemli ve özel hissetmelerini sağlıyor. Bu da sporcumuz açısından oldukça önemli. İnşallah güzel bir sonuç elde ederek ülkemize yüzümüzün akıyla döneceğiz." ifadelerini kullandı.