Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından Ankara'da düzenlenen Para Atıcılık Türkiye Şampiyonası sona erdi.
Eryaman Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) 14 kulüpten 44 sporcunun katıldığı organizasyonda madalya sahibi sporcular belli oldu.
Kategorilerine göre madalya alan isimler şöyle:
Erkekler 10 metre havalı tabanca (P1):
1-Cevat Karagöl
2-Murat Oğuz
3- Taha Yasin Küşmüş
Kadınlar 10 metre havalı tabanca (P2):
1-Aysel Özgan
2-Ayşegül Pehlivanlar
3- Gülay Uysal
25 metre tabanca karışık (P3):
1-Korhan Yamaç
2-Murat Oğuz
3-Yunus Bahçeci
50 metre ateşli tabanca karışık (P4):
1-Aysel Özgan
2-Ayşegül Pehlivanlar
3-Cevat Karagöl
Erkekler 10 metre havalı tüfek (R1):
1-Hakan Abakay
2-Mustafa Tuncel
3-Mehmet Aydın
Kadınlar 10 metre havalı tüfek (R2):
1-Çağla Baş
2-Suzan Çevik
3-Pervin Ayli Yağız
10 metre havalı karışık (R3):
1-Savaş Üstün
2-Erhan Coşkuner
3-Çağla Baş
10 metre havalı tüfek karışık (R4):
1-Hakan Çevik
2-Tayyar Sinankılı
3-Salih Yurtalan
10 metre havalı tüfek karışık (R5):
1-Hakan Çevik
2-Tayyar Sinankılı
3-Samet Akca
10 metre havalı tüfek karışık (R6):
1-Savaş Üstün
2-Erhan Coşkuner
3-Mustafa Tuncel
Kaynak: AA
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