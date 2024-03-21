Para Atletizm Grand Prix'si İtalya etabı yarın başlıyor - Son Dakika
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Para Atletizm Grand Prix'si İtalya etabı yarın başlıyor

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Jesolo kasabasında düzenlenecek olan Para Atletizm Grand Prix'sinin İtalya etabı yarın başlayacak. Organizasyon, 24 Mart'ta sona erecek. Türkiye'yi temsil edecek olan sporcular arasında Oğuz Akbulut, Mikail Al, Ali Enes Kaya, Merve Nur Çağıran, Büşranur Tırıklı, Ramazan Karaaslan, Serap Demirkapu, Emine Avşar, Serkan Yıldırım ve Mehmet Sait Güner yer alıyor. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, sporculara destek olmak için İtalya'ya gittiğini belirterek, amacın daha fazla kota elde etmek olduğunu söyledi.

21.03.2024 22:05  Güncelleme: 22:07
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Para Atletizm Grand Prix'sinin İtalya etabı yarın başlayacak.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Jesolo kasabasında yarın başlayacak organizasyon 24 Mart'ta sona erecek.

Para Atletizm Grand Prix'inin İtalya etabında Türkiye'yi; Oğuz Akbulut, Mikail Al, Ali Enes Kaya, Merve Nur Çağıran, Büşranur Tırıklı, Ramazan Karaaslan, Serap Demirkapu, Emine Avşar, Serkan Yıldırım ve Mehmet Sait Güner temsil edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, organizasyonda sporculara yerinden destek olmak için İtalya'ya gittiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Sporcularımızı pistte görmek için sabırsızlanıyoruz. Buraya gelmeden önce tüm antrenörlerimizle yaptığımız görüşmelerde ve kamp ziyaretleri sırasında sporcularımızın durumu yakından takip ettik. Mikail Al ve Oğuz Akbulut daha önce Paralimpik Oyunları için kota kazanmıştı. Asıl amacımız sene boyunca sürecek yarışlardan daha fazla kota elde etmek."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Para Atletizm Grand Prix'si İtalya etabı yarın başlıyor - Son Dakika

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