Para Dans Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda

Spor

Para Dans Milli Takımı, Çekya'da 22-24 Kasım'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılacak.

Türkiye Dans Sporları Federasyonundan (TDSF) yapılan açıklamada, şampiyonaya katılmak için Çekya'nın başkenti Prag'a giden milli takımı İstanbul Havalimanı'ndan TDSF Başkanı Barış Korkmaz'ın uğurladığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Korkmaz, "Para Dans Milli Takımı'mızın, Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Bu şampiyonada elde edeceğimiz başarılar dans sporlarına gönül veren sporcu adayları için de örnek olacaktır. Sporcu ve antrenörlerimizin başarıları tüm Türkiye'yi gururlandıracaktır. Türkiye dans sporlarında önümüzdeki süreçte hak ettiği noktaya ulaşacaktır. Tüm ekibe başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Gazi Umdu'nun antrenörlüğündeki milli takımın kadrosunda şu isimlerin bulunduğu kaydedildi:

"Osman Ertöz, Mehmet Arık, Yasemin Uğurcan, Maya Kanun, Sibel Şenol, Abdülkadir Ünal, Nezihe Koçak Ünal, Akif Berker Dalgıç, Gül Öziri, Şima Elif Umdu, Yeliz Güllü, Barış Bayraktar, Melisa Taşgın, Buket Öner."