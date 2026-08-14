Para Masa Tenisi Kampı Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Para Masa Tenisi Kampı Tamamlandı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Para Masa Tenisi Milli Takımı'nın Ankara kampı sona erdi, sporcular Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Para Masa Tenisi Milli Takımı'nın Ankara'da gerçekleştirdiği kamp sona erdi.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 6-13 ağustos tarihlerinde düzenlenen kampta milli sporcular, teknik ve fiziksel çalışmalar gerçekleştirdi.

Kampta milli takımlar başantrenörü Yusuf Kılınçkaya ve teknik direktör Hudaverdi Uğur'un yanı sıra antrenör-fizyoterapist Özkan Taş, antrenörler Uğur Aksoy, Fatih Korkut ve Caner Baycaner görev yaptı.

Kamp kadrosunda Abdullah Öztürk, Ali Öztürk, Hamza Çalışkan, Kübra Korkut, Neslihan Kavas, Merve Cansu Demir, Hatice Duman, Nergiz Altıntaş Tohumcu, Merve Sefa Özsu, Tahir Efe Şahin, İrem Oluk, Mikail Aydın, Ramazan Sıncar ve Ahmet Dedehan Ürkmez'in yanı sıra partner oyuncular Nil Başaran, Büşra Demir, Muhammed Can Bilge, Hakan Işık ve Uğurcan Dursun yer aldı.

Milli sporcular, kampın ardından 13-19 Kasım'da Tayland'ın Pattaya kentinde düzenlenecek 2026 ITTF Dünya Para Masa Tenisi Şampiyonası'na hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Para Masa Tenisi Kampı Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
600 metrelik uçurumda tehlikeli hasat Kilosu 15 bin liradan satılıyor 600 metrelik uçurumda tehlikeli hasat! Kilosu 15 bin liradan satılıyor
Çerkezköy’de 2 yaşındaki çocuk pencereden düşerek hayatını kaybetti Çerkezköy'de 2 yaşındaki çocuk pencereden düşerek hayatını kaybetti
Koyun sürüsüne otomobil çarptı Çok sayıda hayvan telef oldu Koyun sürüsüne otomobil çarptı! Çok sayıda hayvan telef oldu
Terörsüz Türkiye sonrası kritik adım DEM Parti ve Yeni Parti’nin istediği oluyor Terörsüz Türkiye sonrası kritik adım! DEM Parti ve Yeni Parti'nin istediği oluyor
Öcalan’ın aile ziyaretindeki masadaki kutuların sırrı ortaya çıktı Öcalan'ın aile ziyaretindeki masadaki kutuların sırrı ortaya çıktı
Binlerce kişi Perseid meteor yağmurunu izlemek için akın etti Trafik kilitlendi, kilometrelerce yürüdüler Binlerce kişi Perseid meteor yağmurunu izlemek için akın etti! Trafik kilitlendi, kilometrelerce yürüdüler

23:45
Gaziantep’te mide bulandıran iddia infial yarattı: Özel gereksinimli genç kızı istismar mı edildi
Gaziantep'te mide bulandıran iddia infial yarattı: Özel gereksinimli genç kızı istismar mı edildi?
22:41
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İsrail adım atmazsa radikal adımlar atarız
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İsrail adım atmazsa radikal adımlar atarız
21:56
CHP Milletvekili Yazgan’ın darbedildiği iddia edilen kavgada 3 şüpheli serbest bırakıldı
CHP Milletvekili Yazgan'ın darbedildiği iddia edilen kavgada 3 şüpheli serbest bırakıldı
21:53
Kara Kartal pençeyi vurdu Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi’nde Play Off Turu’na yükseldi
Kara Kartal pençeyi vurdu! Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde Play Off Turu’na yükseldi
21:49
“15 yaşındaki kız çocuğu temizlik için gittiği evde tecavüze uğradı“ iddiası Davaya bakanlık da müdahil olacak
"15 yaşındaki kız çocuğu temizlik için gittiği evde tecavüze uğradı" iddiası! Davaya bakanlık da müdahil olacak
21:18
Mansur Yavaş İYİ Parti’ye mi geçiyor Açıklamalar peş peşe geldi
Mansur Yavaş İYİ Parti'ye mi geçiyor? Açıklamalar peş peşe geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2026 03:03:10. #7.13#
SON DAKİKA: Para Masa Tenisi Kampı Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.