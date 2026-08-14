Para Masa Tenisi Kampı Tamamlandı

Para Masa Tenisi Milli Takımı'nın Ankara'da gerçekleştirdiği kamp sona erdi.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 6-13 ağustos tarihlerinde düzenlenen kampta milli sporcular, teknik ve fiziksel çalışmalar gerçekleştirdi.

Kampta milli takımlar başantrenörü Yusuf Kılınçkaya ve teknik direktör Hudaverdi Uğur'un yanı sıra antrenör-fizyoterapist Özkan Taş, antrenörler Uğur Aksoy, Fatih Korkut ve Caner Baycaner görev yaptı.

Kamp kadrosunda Abdullah Öztürk, Ali Öztürk, Hamza Çalışkan, Kübra Korkut, Neslihan Kavas, Merve Cansu Demir, Hatice Duman, Nergiz Altıntaş Tohumcu, Merve Sefa Özsu, Tahir Efe Şahin, İrem Oluk, Mikail Aydın, Ramazan Sıncar ve Ahmet Dedehan Ürkmez'in yanı sıra partner oyuncular Nil Başaran, Büşra Demir, Muhammed Can Bilge, Hakan Işık ve Uğurcan Dursun yer aldı.

Milli sporcular, kampın ardından 13-19 Kasım'da Tayland'ın Pattaya kentinde düzenlenecek 2026 ITTF Dünya Para Masa Tenisi Şampiyonası'na hazırlıklarını sürdürecek.