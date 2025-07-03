Para Okçuluk Takımı, Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor

Para Okçuluk Milli Takımı, eylülde Güney Kore'de mücadele edeceği Dünya Şampiyonası'nı en iyi şekilde tamamlayarak Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları için moral kazanmak istiyor.

Para Okçuluk Milli Takımı Antrenörü ve Takım Sorumlusu Serdar Şatır, Aksaray Paralimpik Oyunları Merkezi'nde kampa giren milli takımın hazırlık süreci ve hedefleriyle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Şatır, Para Okçuluk Dünya Şampiyonası için hazırlıklara 12 sporcuyla başladıklarını söyledi.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda iki madalya kazandıklarını hatırlatan Şatır, şöyle konuştu:

"Amacımız bu kampları en iyi şekilde değerlendirip madalya sayımızı artırmak. Kampa 6 yeni sporcu dahil ettik. Şampiyona için ilk kampımızı yine Aksaray'da yapıyoruz. Burası bize uğurlu geldi. Çalışmalarımızın sonucunu 22 Eylül'de Güney Kore'de düzenlenecek Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda alacağız. Bu şampiyona yeni paralimpik dönemdeki ilk yarışmamız olacak. Bunun için heyecanlıyız. Tüm çalışmalarımız Los Angeles için. İnşallah o döneme kadar en iyi şekilde hazırlanacağız."

Madalya sıralamasında hedef zirve

Şatır, Türkiye'nin okçuluk branşında dünyada sözü geçen bir ülke olduğunu, takımı ileriye taşımak için çalıştıklarını dile getirdi.

Katıldıkları tüm organizasyonlarda madalya sıralamasında birinci takım olmayı hedeflediklerini vurgulayan Şatır, "Tek tek sporcu sporcu madalya işini düşünmüyoruz. Sporcularımıza bu baskıyı yapmıyoruz. Biz hazırlıklarımızı bilimin ve tecrübelerimizin ışığında yapıyoruz. Sporcularımız kamplarımızın ardından Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'na en iyi şekilde hazır olacak." diye konuştu.

Şatır, milli takım olarak olimpik ve para okçulukta son iki yılda düzenlenen Avrupa şampiyonalarında tartışılmaz 1 numara konumunda olduklarını söyledi.

Avrupa şampiyonalarındaki madalya sıralamalarında açık ara birinci olduklarını hatırlatan Şatır, "Rakip ülkeler bize çok saygı duyuyor. Şampiyonalarda bize fikirlerimizi soruyorlar. Para okçuluk konusunda bizden destek isteyen ülkeler var. Birlikte kamp yapmak isteyen ülkeler var. Bu anlamda ülkemizle gurur duyacağımız bir pozisyondayız." ifadelerini kullandı.

"Okçuluk ülkemize en çok madalya kazandıran branşlardan"

Milli para okçu Büşra Ün ise 12 yıl tekerlekli sandalye tenis branşında mücadele ettiğini, birçok başarı elde ettiğini dile getirdi.

Ardından yöneldiği okçuluk branşında da başarılı olunca milli takıma kadar yükseldiğini belirten Büşra, şunları kaydetti:

"İlk milli takım kampım. Bu yüzden hem heyecanlı hem de mutluyum. Bu şanlı formamızı giymeyi çok özlemişim. Eksik bir parçam vardı, o da formayı giyerek tamamlandı. Paralimpik oyunlarına katılan ilk Türk kadın tenisçiyim. Rio ve Tokyo'ya katılma fırsatı buldum. Tokyo Paralimpik Oyunları sonrasında tenisi bıraktım. Dört yıldır okçuluk yapıyorum. Kendime yeni bir sayfa açtım. Ülkemi her türlü platformda en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Hedefim ise Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'nda madalya almak. Okçuluk ülkemize en çok madalya kazandıran branşlardan biri. Bu alanda da çok başarılı olacağıma inanıyorum."