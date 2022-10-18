Para Yelken Dünya Şampiyonası yarın Japonya'da başlayacak - Son Dakika
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Para Yelken Dünya Şampiyonası yarın Japonya'da başlayacak

18.10.2022 18:00
Para Yelken Dünya Şampiyonası yarın Japonya'da başlayacak

Para Yelken Dünya Şampiyonası, yarın Japonya'da başlayacak.

Para Yelken Dünya Şampiyonası, yarın Japonya'da başlayacak.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 23 Ekim'e kadar Hiroşima'da sürecek organizasyona, 13 ülkeden 120 sporcu katılacak.

Hansa 303 tekler kategorisinde yarışacak Türkiye'yi, kadınlarda son dünya üçüncüsü Miray Ulaş ile erkeklerde İbrahim Kalay temsil edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Miray Ulaş, "Yıllardır emek verip, başarı grafiğimi hep yukarı taşıdığım bu branşta artık geri adım yok. Hedef şampiyonluk." ifadelerini kullandı.

İbrahim Kalay ise özveriyle bu turnuvaya hazırlandıklarını kaydederek, "Ülkemizi hem karada hem denizde en iyi şekilde temsil edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Başta federasyonumuz olmak üzere tüm destekçilerimize teşekkür ederiz." şeklinde görüş belirtti.

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Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Hiroşima, Japonya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Para Yelken Dünya Şampiyonası yarın Japonya'da başlayacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Para Yelken Dünya Şampiyonası yarın Japonya'da başlayacak - Son Dakika
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