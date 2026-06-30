Paraguay, Almanya'yı Penaltılarla Eledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Paraguay, Almanya'yı Penaltılarla Eledi

30.06.2026 09:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Paraguay, Almanya'yı penaltılarla 4-3 mağlup ederek 2026 Dünya Kupası'nda son 16'ya yükseldi.

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta seri penaltı atışlarının ardından Almanya'yı 4-3 mağlup eden Paraguay, son 16 turuna yükseldi.

A Milli Futbol Takımı'nı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında 1-0 mağlup ederek kupanın dışına iten Paraguay D Grubu'nu 4 puanla 3'üncü sırada bitirmiş ve E Grubu'nu 6 puanla lider tamamlayan Almanya ile eşleşmişti.

Boston Stadı'nda oynanan ve Galatasaray forması giyen Leroy Sane'nin, ilk 11'de başladığı Almanya, 42'nci dakikada Paraguay'dan Enciso'nun golüne engel olamadı ve 1-0 mağlup duruma düştü.

54'üncü dakikada Havertz'in kafa vuruşuyla skora 1-1 eşitliği getiren Almanya karşılaşmayı uzatmalara götürdü.

Uzatmaların 102'nci dakikasında Almanya'nın Tah'ın kafa vuruşundan bulduğu gol, VAR kararıyla geçersiz sayıldı.

Maçın uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Paraguay, seri penaltı atışlarında 4-3 galip gelerek son 16 turuna yükseldi. Paraguay, son 16 turunda Fransa-İsveç eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Kaynak: DHA

Paraguay, Almanya, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Paraguay, Almanya'yı Penaltılarla Eledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yerli yapay zeka BİLGE sahneye çıkıyor Erdoğan’ın kişisel asistanı olacak Yerli yapay zeka BİLGE sahneye çıkıyor! Erdoğan'ın kişisel asistanı olacak
Azerbaycan’dan İsrail’e sözde “Ermeni soykırımı“ tepkisi Azerbaycan'dan İsrail'e sözde "Ermeni soykırımı" tepkisi
Suudi Arabistan’da 40 yıldır mahsur Türkiye’ye döneceği günü bekliyor Suudi Arabistan'da 40 yıldır mahsur! Türkiye'ye döneceği günü bekliyor
12. Nükleer Santraller Zirvesi İstanbul’da başlıyor 12. Nükleer Santraller Zirvesi İstanbul'da başlıyor
İsmail Kartal “Bu sezon bizimle olacaklar“ deyip 2 futbolcunun adını verdi İsmail Kartal "Bu sezon bizimle olacaklar" deyip 2 futbolcunun adını verdi
Hem emzirdi hem yayına devam etti Hem emzirdi hem yayına devam etti

09:43
Irak’da dev operasyon Milletvekilinin evinden altın iç çamaşırı çıktı
Irak'da dev operasyon! Milletvekilinin evinden altın iç çamaşırı çıktı
09:05
Köyceğiz ve Narman belediye başkanlarına soruşturma izni
Köyceğiz ve Narman belediye başkanlarına soruşturma izni
09:01
Devlet hastanesinde güvenlikten uygunsuz görüntüler Hastalar şifa beklerken rezaleti izledi
Devlet hastanesinde güvenlikten uygunsuz görüntüler! Hastalar şifa beklerken rezaleti izledi
08:36
901’de hayati gol Hollanda-Fas maçında kazananı penaltı atışları belirledi
90+1'de hayati gol! Hollanda-Fas maçında kazananı penaltı atışları belirledi
08:22
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu 32 şirkete el konuldu, 37 şüpheli yakalandı
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 32 şirkete el konuldu, 37 şüpheli yakalandı
00:17
Hastane müdürünün darbettiği personel: Beyin travması nedeniyle hiçbir şey hatırlamıyorum
Hastane müdürünün darbettiği personel: Beyin travması nedeniyle hiçbir şey hatırlamıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2026 09:55:17. #.0.4#
SON DAKİKA: Paraguay, Almanya'yı Penaltılarla Eledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.